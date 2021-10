Verkehr 19-jährige Fahrerin bei Unfall in Wetter schwer verletzt

Wetter. Zusammenstoß mit mehreren Verletzten: Bei einem Unfall auf der Vogelsanger Straße in Wetter war Alkohol im Spiel.

Eine 19-jährige Wetteranerin wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Ein 48-jähriger Wetteraner war mit seinem Audi S5 auf der Vogelsanger Straße in Richtung Wetter unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit. Nachdem er einen Verkehrsteilnehmer überholte und wieder auf seine Fahrspur einscherte, stieß er mit dem Opel der 19-Jährigen zusammen, die von der Grünwalder Straße nach links auf die Vogelsanger Straße abbog.

Der Opel wurde bei dem Zusammenstoß am Fahrzeugheck massiv eingedrückt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 46-jährige Beifahrerin aus Gevelsberg wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 48-Jährigen festgestellt, ein Atemalkoholtest war positiv. Er und sein 38-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dem 48-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurden die Zufahrtswege zur Unfallörtlichkeit durch Kräfte der Feuerwehr abgesperrt.

