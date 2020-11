20-Jähriger aus Herdecke sieht sich als Opfer der Polizei

Lautes Grölen und eine rote Ampel: Den letzten Tag des Jahres verbrachte ein junger Mann aus Herdecke in Essen und verhielt sich dort so auffällig, dass die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Erst ignorierte er die Beamten, dann leistete er Widerstand und beschimpfte sie gleichzeitig. Vor Gericht präsentierte er sich nun erfolglos als Opfer brutaler Polizeigewalt.

Nach den Ereignissen der Silvesternacht in Köln war die Polizei ganz bewusst präsent – auch im Bereich des Essener Hauptbahnhofs. Ansprachen und Kontrollen sollten präventive Wirkung haben. In dem Kontext fiel der 20-jährige Herdecker auf. Er schrie herum, war offenkundig alkoholisiert und überquerte eine Straße, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Anlass genug für einen Beamten, ihn anzusprechen und kontrollieren zu wollen. Doch der Angesprochene reagierte nicht, wollte weiter seiner Wege gehen und wirkte insgesamt relativ aggressiv. Der Polizist griff ihn am Arm, sein Kollege beobachtete das und nahm, zur Vorsicht, den zweiten Arm. Noch immer dachte der 20-Jährige gar nicht daran, sich seinem Schicksal zu fügen. Er versuchte, um sich zu schlagen – und das selbst dann noch, als er am Boden lag und fixiert wurde. Auch titulierte er die nunmehr drei Beamten unter anderem als Hurensöhne, Nazis und Rassisten.

Angeblich grundlos festgehalten

Vor dem Amtsgericht Wetter versuchte der junge Mann aus Herdecke nun jedoch, die Schuld auf die Beamten abzuwälzen. Die hätten ihn grundlos am Boden festgehalten, und er habe keine Luft bekommen. Den Grund lieferte er im nächsten Atemzug: „Wegen meiner Hautfarbe.“ Das, was die Polizisten da gemacht hätten, sei nicht in Ordnung gewesen. Und: „Ich habe gar nichts gemacht.“ Generell empfand er es offenbar sogar als Frechheit, überhaupt vor Gericht erscheinen zu müssen. Aggressiv hakte er nach: „Warum bin ich hier?“

Den beiden Polizisten, die als Zeugen geladen waren, warf er böse Blicke zu. Augenscheinlich sah er sich tatsächlich in der Opferrolle. Und genau das brachte er auch immer wieder deutlich zum Ausdruck. So warf er einem Beamten mitten in dessen Aussage vor: „Als Polizist musst Du mich gut behandeln.“

Ein Fehlverhalten seinerseits konnte oder wollte der 20-Jährige nicht sehen. Selbst Jugendrichter Janbernd Wessel, der am Ende nicht die geringsten Zweifel an der Richtigkeit des Handelns der Beamten hatte, unterbrach er gleich mehrfach. Sein Gegenüber blieb derweil bemerkenswert gelassen – und redete Tacheles: „Wenn man von der Polizei kontrolliert wird, muss man dem Folge leisten.“ Und so, wie sich der Herdecker an dem Abend präsentiert habe, sei es völlig normal, dass ihn der Beamte angesprochen hätte. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung bescherten den 20-Jährigen letztlich ein Wochenende Arrest. Zeit, die er dazu nutzen könne, sich zu überlegen, wie man sich der Polizei gegenüber zu verhalten habe, so Wessel.