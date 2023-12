2023 klingt mit Hüttenkino, Winterleuchten und Bowling aus

Wetter / Herdecke Von „Herr der Ringe“ bis zur Silvester-Sause: Das kommende Wochenende bietet viel Abwechslung zum Jahresende

Am Wochenende steht eines ganz besonders im Mittelpunkt: Silvester. Auch in den Bars und Diskotheken rund um Herdecke und Wetter wird der Jahreswechsel wieder gebührend gefeiert. Doch bis zur Silvesterparty gibt es im Umkreis zusätzlich noch den ein oder anderen Freizeit-Tipp zu entdecken.

Das Hüttenkino des Fördervereins LWL-Industriemuseum Henrichshütte öffnet seine Türen und zeigt von Donnerstag bis Samstag jeden Abend einen Teil der „Herr-der-Ringe-Trilogie“. Foto: Dr. Rainer Thiemeier / WAZ

Hüttenkino in Hattingen

Wer neben den ausgiebigen Silvestervorbereitungen noch Zeit für abendliche Unterhaltung hat, sollte sich in den kommenden Tagen auf den Weg in die Henrichshütte nach Hattingen machen. Wer dann auch noch Fan von Fantasy-Sagen ist, hat quasi keine Ausrede mehr. Im LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen wird von Donnerstag bis Samstag jeden Abend ein Teil der preisgekrönten Herr der Ringe Trilogie gezeigt. Das Beste: Das Hüttenkino in der Henrichshütte ist vollkommen kostenlos. Wer also vor dem Jahreswechsel noch Lust auf einen tollen Kinofilm in besonderer Atmosphäre hat, für den führen von Donnerstag bis Samstag wohl alle Wege nach Hattingen.

„Hüttenkino mit der Herr der Ringe-Trilogie“ im LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen. Donnerstag 28.12. bis Samstag 30.12. jeweils um 19 Uhr. Eintritt frei.





Winterleuchten im Westfalenpark

Der nächste Tipp steht sowohl für einen Ausflug am Jahresende 2023 als auch für einen angenehmen Start in 2024. Die Winterleuchten im Dortmunder Westfalenpark locken jedes Jahr viele tausend Besucher in den großangelegten Stadtpark nahe des Signal Iduna Parks. Mit 30 besonderen Lichtinstallationen und fünf Videoprojektionen verwandelt sich der Park am Fernsehturm in ein fantastisches Lichterparadies, das zum Verweilen und Spazieren einlädt. Noch bis zum siebten Janaur können die Besucher das Spektakel erleben. Deswegen lohnt sich ein Besuch sowohl an einem der letzten Abende in 2023 oder aber als später Spaziergang für die ersten Tages des neuen Jahres.

„Winterleuchten“ im Dortmunder Westfalenpark. Noch bis zum 7. Januar 2024. Jeweils 17 bis 22 Uhr. Eintritt: Erwachsene 8 Euro. Kinder 3 Euro.

Viele Lokalitäten an den Elbershallen in Hagen bieten Silvester etwas an – von der Bowlingbahn bis zur Disco Capitol. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Partys an Silvester

Natürlich wird auch rund um Herdecke und Wetter Silvester gefeiert. Wer nach dem Raclette mit freunden noch raus möchte, der ist vermutlich hier gut aufgehoben:

Elbershallen in Hagen

So ziemlich jede Lokalität an den Elbershallen in Hagen feiert in diesem Jahr Silvester. Die Bar Essence beispielsweise lädt zur großen Silvesterparty. Auch die angrenzende Bowlingbahn hat ein spezielles Silvesterprogramm mit Musik, Bingo und natürlich Bowling auf dem Programm. Wer richtig abzappeln will, der kann sich 50 Meter weiter in der Disco Capitol richtig austoben. Eine Fahrt mit dem Nachtexpress nach Hagen lohnt sich also in jedem Fall.

Auch in Dortmund wird gefeiert: In jeder Diskothek im Stadtbereich wird es eine Party geben. Groß gefeiert wird beispielweise im Freizeit-Zentrum West (FZW) oder im Dortmunder Domicil. Wer einmal eine Silvesterparty Open-Air, im Stile der großen Partys am Brandenburger Tor, feiern will, der kann mit vielen anderen auf dem Friedensplatz in Dortmund das neue Jahr begrüßen. Dort wird es ab 19 Uhr eine Party mit etwa zehn verschiedenen Djs und Moderation auf einer großen Bühne geben.





Wer es dagegen ruhiger angehen lassen möchte, der kann den Abend auch in einer der vielen geöffneten Bars im Umkreis angehen. Der Tresen des Kulturzentrum Pelmke in Hagen Wehringhausen wird ganz normal geöffnet sein. Auch in Wetter und Herdecke wird vermutlich die ein oder andere Lokalität geöffnet haben. Aber Achtung: Hier lohnt sich sicher einmal der Griff zum Telefon, da sich die Öffnungszeiten an Silvester geändert haben könnten.

In diesem Sinne: Einen guten Rutsch!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter