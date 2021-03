23 Fragen zum Corona-Check: Was macht die Pandemie mit uns?

Wetter/Herdecke. Journalistin Yvonne Held hat sich anhand des Corona-Checks von WP und WR Gedanken zu den Auswirkungen der Pandemie gemacht. Machen auch Sie mit!

Die Pandemie hat uns weiter im Griff – deshalb wollen wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie persönlich durch die Krise kommen. In einem Fragebogen zum Corona-Check haben wir 23 Fragen rund um das Thema gestellt. Als Wetteranerin habe ich mich ebenfalls mit dem Fragebogen beschäftigt und muss gestehen, dass einige Fragen gar nicht so einfach zu beantworten sind.

Die Frage, in welcher Stadt ich lebe, ist einfach. Schnell ist das Kreuzchen bei Wetter gesetzt. Wie sehr mich die Corona-Krise persönlich belastet? Das ist schon schwieriger. Eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Und doch fehlt mir einiges – besser gesagt einige Menschen. Meine Eltern sehe ich derzeit nur sehr selten, meine Oma seit über einem Jahr gar nicht. Bei meinen Freundinnen weiß ich gar nicht mehr, wie lange es schon her ist, dass wir uns einfach mal ungezwungen zu einem Kaffee getroffen haben. Und dann sind da noch die Kollegen. Schwach erinnere ich mich an die Gespräche und das Lachen, als wir noch in voller Besetzung in der Redaktion anstatt im Homeoffice waren. Alles in allem kreuze ich mal stark an.

Optimistisch in die Zukunft

Wie sehr ich meine Gesundheit durch das Virus gefährdet sehe? Na ja, das ist Ansichtssache. Da ich versuche, Kontakte möglichst zu vermeiden, sehe ich mich nicht allzu stark gefährdet. Also kommt das Kreuz in die Mitte. Bei der Frage, was ich besonders vermisse, könnte ich fast die ganze Bandbreite der Antwortmöglichkeiten ankreuzen, abgesehen von Feiern vielleicht. Ich bin nicht so die Partyqueen.

Der Blick in die Zukunft ist auch eher optimistisch. Mein Verhältnis zum Partner ist gleichbleibend überschäumend fantastisch. Aber das kann ich nicht ankreuzen. Hmm… Das Verhältnis zu den Freunden ist ebenfalls gleich geblieben, auch wenn wir uns nicht sehen. Also leidet es schon ein wenig. Deshalb nehme ich eher verschlechtert. Ich glaube, das trifft es ganz gut.

Die nächsten Punkte sind wieder schnell angekreuzt. Ich sorge mich extrem um meine Eltern und Großeltern. Meine finanzielle Situation hat sich aufgrund fehlender Shoppingtouren und Reisen natürlich verbessert. Die berufliche Situation ist gleich geblieben, auch wenn es etwas stressiger derzeit ist, denn auch ich arbeite im Homeoffice.

Uff… Die Hälfte des Fragebogens ist erledigt. Jetzt fluppt es endlich. Ob ich die Wohnsituation wegen der Krise gerne verändern würde, ist schon wieder eine schwierige Frage. Am liebsten würde ich am Meer wohnen. Das hat aber nichts mit der Krise zu tun. Also nein. Das Agieren der Stadt und des Kreises während der Krise zu bewerten, ist für mich etwas schwierig. Schließlich können beide letztlich nur die Vorgaben von Bund und Land umsetzen – mal mehr, mal weniger gut. Also das Kreuzchen in die Mitte.

Das Krisenmanagement von Land und Bund… Puh! Jetzt wird es haarig. Immerhin sind wir relativ gut durch die Krise gekommen im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ich hätte mir oftmals mehr Mut gewünscht und mehr Klarheit. Also kommen auch wieder beide Kreuze in die Mitte. Ebenso bei Frage 15. Die bislang getroffenen Maßnahmen sind halt zum Teil zu hart, zum anderen nicht hart genug. Wenn ich beispielsweise an die Gastronomie denke, finde ich, dass Konzepte und die Einhaltung derer darüber entscheiden müssten, ob geöffnet werden darf – und nicht ein komplettes Arbeitsverbot für die ganze Branche verhängt werden sollte. Die Maßnahmen in Schulen und Kitas kann ich schlecht beurteilen. Ich glaube, dass sich die Eltern am meisten über Maskenpflicht und Co. im Unterricht aufregen. Den Schülern ist es eher egal. Also wieder die Mitte angekreuzt.

Die Frage 17 überspringe ich ehrlicherweise. Dazu kann ich einfach nichts sagen, aber auch das ist erlaubt. Die Impfungen im Kampf gegen die Pandemie halte ich für sehr wichtig, und die Sorgen um die Verödung unserer Innenstädte sind schon groß.

Endspurt. Die letzte Spalte ist dran. Ob ich die stationären Händler und Gastronomen bewusst unterstütze? Aber natürlich. Auf jeden Fall. Für mich ist der Internethandel tabu. Und was die Gastronomen angeht – ich habe selten so viel auswärts zu essen bestellt wie während der Krise. Also ein eindeutiges Ja. Die nächste Frage ist auch leicht. Ein Kreuzchen wandet auf zwischen 21 und 40 Jahren. Das Geschlecht ist weiblich. Und schon ist es geschafft. Der Fragebogen ist fertig ausgefüllt.

Gemeinsam etwas bewegen

Wenn ich das schaffe, können Sie das auch. Und gemeinsam können wir vielleicht auch was bewegen, denn wir planen mit der Umfrage auch beispielsweise die Politik zu konfrontieren. Also ran an die Stifte oder ans Internet. Fragebogen ausfüllen und mit ein bisschen Glück gibt es sogar am Ende für jeden eingeschickten Fragebogen eine Genussbox zu gewinnen. Viel Glück!