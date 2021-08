Eine Sache stimmt bei der RWE-Antwort zu Hochwasserlage nachdenklich.

Die Erläuterungen der RWE sind einleuchtend. Der Wasserfluss ist nachvollziehbar. Was mich allerdings zum Nachdenken bringt, ist die Aussage, RWE habe bereits in der Nacht zuvor – und zwar vom 13. auf den 14. Juli – wegen der angekündigten Wassermassen an den Ruhrverband übergeben. Da stellt sich mir die Frage, warum zu diesem Zeitpunkt niemand die Anwohner und die Unternehmen gewarnt hat. Wahrscheinlich hätte nicht alles, aber doch vieles gerettet werden können. Ganze 24 Stunden mehr Zeit hätten die Unternehmer gehabt. Doch sie wurden nicht gewarnt. Trotz der erwarteten Wassermassen. Ob der Ruhrverband das hätte voraussagen können, wird wohl Sache eines Gutachters sein.