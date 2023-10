25 Jahre: Der Förderkreis Ender Dorfkirche feiert Jubiläum

Ein Bild von einer Veranstaltung des Förderkreises in der Ender Dorfkirche

Herdecke. Vieles ist an der Dorfkirche in Ende in den letzten Jahren gemacht worden. Ein großer Teil davon ist erst durch den Förderverein möglich geworden.

Am 5. November findet um 10.30 Uhr in der Dorfkirche Ende ein Festgottesdienst zum Jubiläum des Förderkreises Ender Dorfkirche (FED) statt. Anschließend gibt es einen Empfang im Martin-Luther-Gemeindehaus mit gemeinsamem Essen. Es folgen eine Festrede vom langjährigen Vorsitzenden Karl-Heinz Schanzmann sowie weitere Musikstücke. Ab 14 Uhr können Kinder unter Aufsicht Laternen basteln, zwischenzeitlich ist auch eine fachkundliche Besichtigung der Kirche möglich. Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken soll der Jubiläumstag beendet werden.

Gegründet wurde der FED am 5. Juni 1998 auf Initiative des damaligen Pfarrers Karl-Heinz Schanzmann. Etwa 30 Gemeindemitglieder wollten über einen Verein die anfallenden Renovierungsmaßnahmen an der alten Dorfkirche finanziell unterstützen. Vorsitzender des Vereins wurde Karl-Heinz Schanzmann. Dem Förderkreis gelang es in kurzer Zeit, einen beachtlichen Betrag anzusammeln.

Wichtige Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Orgelsanierung, Windschutz im Turmraum und den beiden Hauptportalen der Dorfkirche, Sanierung Dach und Innenraum und andere bauliche Notwendigkeiten konnten gefördert werden.

2021 trat Schanzmann aus Altersgründen als Vorsitzender zurück. Der Verein bekam mit Ilka Siebgen (1. Vorsitzende) und Bianca Ibing (Stellvertreterin) zwei junge Führungskräfte. Nach zwei Jahren schied Ilka Siebgen aus privaten Gründen aus und Bernhard Dunaiski nahm ihren Platz ein.

Seit 2021 versucht der FED nun, jüngere Familien anzusprechen und damit neue Mitglieder zu gewinnen. Die Konzertreihe an Freitagen in den Sommerferien wurde schnell zu einem Publikumsmagneten.

