Hilfe 2500 Euro Spenden von Amaraaba Wetter für Projekt in Ghana

Wetter. Alle Jahre wieder eine gute Idee: Der Verein Amaraaba in Wetter verkauft Weihnachtsbäume. Der Verwendungszweck steht auch diesmal schon fest.

Der Betrag steht jetzt fest und er beeindruckt: Bei seiner traditionellen Weihnachtsbaum-Aktion auf dem Gelände der Christuskirche in Grundschöttel hat der Verein Amaraaba Ghana 2500 Euro für seine Hilfsmaßnahmen in dem afrikanischen Land eingenommen. Diesen Betrag nannte jetzt die Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach.

In Kooperation mit dem Hof Hinnebecke, der seit einigen Jahren die Nordmann-Tannen für die Aktion liefert, durfte der Verein in der Scheune auf dem Hof Waffeln und Apfelpunsch gegen Spende an die Kunden des Hofes abgeben. „Bei dieser Aktion konnten wir über 900 Euro Spenden generieren und viele Gespräche mit interessierten Menschen über unsere Projekte führen“, ist Katharina Gerlach begeistert von der hohen Spendenbereitschaft und dankt allen Helferinnen und Helfern von beiden Aktionen.

Die Spenden, die der Verein bei der Weihnachtsbaum-Aktion und auf dem Hof Hinnebecke erhalten hat, werden in das aktuelle große Projekt fließen: den Bau eines Trainings-Centers. Über dieses zukunftsträchtige und einzigartige Projekt, das mit großzügigen Fördergeldern der Organisation Futur 21 Foundation starten konnte, berichtete der Verein bereits im Sommer. Mehr Informationen dazu finden Interessierte auf der Homepage des Vereins unter www.amaraaba-ghana.de/2022/07/28/trainings-center-dank-unglaublicher-foerderung.

Wer möchte, bleibt über die Homepage auf www.amaraaba-ghana.de, die Facebook-Seite des Vereins auf www.facebook.com/amaraaba.ghana und auf Instagram @amaraabaghana immer auf dem Laufenden über die weiteren Schritte des Projektes.

