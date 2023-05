28 Parkplätze fertig für Wetters Veranstaltungswochenende

Der Stadtbetrieb Wetter hat für das Veranstaltungswochenende am 21.05.2023 mit 3 Veranstaltungen die alte provisorische Parkplatzfläche oberhalb des alten Sportplatzgeländes am Harkortberg hergerichtet.

Wetter. Bei den vielen Veranstaltungen an diesem Wochenende sollen die neuen Parkplätze schon genutzt werden können. Und doch gibt es noch etwas zu tun.

Der Stadtbetrieb Wetter hat für das Veranstaltungswochenende am 21. Mai mit insgesamt drei Veranstaltungen die alte provisorische Parkplatzfläche oberhalb des alten Sportplatzgeländes am Harkortberg hergerichtet. Die Arbeiten konnten kurzfristig in dieser Woche geplant und umgesetzt werden, teilt der Stadtbetrieb mit.

Es stehen damit dauerhaft 28 gut nutzbare zusätzliche Parkplätze für Pkw zur Verfügung. Die Platzfläche soll später noch mit einer Bepflanzung eingefasst werden.

Unter den Veranstaltungen ist auch ein „Lyrischer Spaziergang“. Er beginnt am 15 Uhr auf dem Parkplatz am Harkortberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter