29-jähriger Mann randaliert auf Tankstellengelände in Wetter

Wetter. Randale und Drohungen auf dem Gelände der Shell-Tankstelle an der Kaiserstraße in Wetter: Die Polizei nahm einen 29-Jährigen in Gewahrsam.

Eine Streifenbesatzung musste am Donnerstagmorgen in Wetter einen 29-jährigen Gevelsberger in Gewahrsam nehmen, der auf dem Gelände einer Tankstelle randalierte. Das teilte die Polizei Ennepe-Ruhr am Vormittag mit

Um 2.20 Uhr wurden die Beamten demnach zur Kaiserstraße gerufen, wo sie auf den 29-Jährigen trafen. Der Mann zeigte sich sehr aggressiv und drohte damit, die gesamte Tankstelle „auseinander zu nehmen“ und diese „anzuzünden“.

Dem Beschuldigten wurde daraufhin ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen, dem er jedoch nicht nachkam. Da sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Gevelsberger weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.

