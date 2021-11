30 Jahre Kirchbauverein: Kümmerer der Stiftskirche Herdecke

Herdecke. Eine Renovierung kann teuer werden. Wenn es um eine Kirche geht ganz besonders. Deshalb hat sich vor 30 Jahren der Kirchbauverein gegründet.

30 Jahre Kirchbauverein der evangelischen Stiftskirche St. Marien in Herdecke – eigentlich ein feierwürdiges Ereignis, das durch die Pandemie aber ins Hintertreffen geraten ist. Trotzdem soll an dieses für die Stiftskirche so wichtige Ereignis erinnert werden.

Am 27. Februar 1991 waren 15 Gründungsmitglieder zusammengekommen. Aus ihren Reihen wurde Werner Zöllner (inzwischen verstorben) zum 1. Vorsitzenden und Irmhild Kessler zu seiner Stellvertreterin gewählt. Weitere drei Personen vervollständigten den Vorstand. Ziel war es, Gelder zu sammeln, um die in die Jahre gekommene alte Dame Stiftskirche innen und außen zu renovieren. Zahlreiche kleinere und auch einige größere Spender sind auf die Bitten des Kirchbauvereins eingegangen. Sie haben immer wieder gespendet und tun das auch heute noch, denn der Erhalt eines historischen Kirchengebäudes ist kostspielig, da immer wieder neue Reparaturen anfallen. So stand Anfang 2017 die Reinigung der Orgel an. Nach 20 Jahren Gebrauch war das dringend erforderlich geworden. Zuletzt waren es die Kirchenstühle, für deren Reparatur ca. 6.000 Euro aufgewandt werden mussten.

Renovierung des Kirchengebäudes

Nach der Gründung des Vereins brauchte es aber erst noch einige Jahre, bis genügend Geld an- oder vielmehr eingesammelt worden war, um mit den Arbeiten beginnen zu können. Das erste in Angriff genommene Vorhaben war die Renovierung des Kirchengebäudes innen und außen. Besonders freuten sich die Mitglieder des Kirchbauvereins darüber, dass der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und spätere Bundespräsident Johannes Rau im Jahr 1995 an dem ökumenischen Wiedereröffnungsgottesdienst nach Fertigstellung der Innenrenovierung teilnahm. Anlass war die Verleihung des Kulturpreises durch die Stadt Herdecke an den SPD-Politiker Hans Koschnik (1929-2016). Koschnik war von 1967 bis 1985 Präsident des Bremer Senats und damit Bremer Bürgermeister; von 1987 bis 1994 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1994 bis 1996 EU-Administrator von Mostar in Bosnien und Herzegowina. Rau gefiel die Stiftskirche so gut, dass er später seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Adventsfeier dorthin einlud.

Öffentliches Interesse

Eines der vielen in der Vergangenheit vom Kirchbauverein „gestemmten“ Werke, das aber besonders große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt hat und auf das die Mitglieder mit Recht stolz sind, ist die Beschaffung der neuen Glocken. Die bis dahin in Betrieb gewesenen drei Glocken aus Eisenhartguss waren 1919/1926 als Ersatz für die im Ersten Weltkrieg zu Rüstungszwecken eingezogenen Bronzeglocken angeschafft worden. Fünf in der Passauer Glockengießerei Rudolf Perner gegossene Bronzeglocken wurden dafür vom Kirchbauverein erworben. Ihre Inbetriebnahme erfolgte am 2. Advent 2004 im Rahmen eines Festgottesdienstes. Die benötigten Mittel waren von den Mitgliedern des Kirchbauvereins, mehreren großen Spenden von Unternehmen und auch kleineren Zuschüssen seitens Herdecker Bürger erbracht worden.

