32-Jähriger tritt und schlägt auf Party in Wetter um sich

Auf einer Party in Wetter soll sich ein 32-Jähriger von seiner schlechtesten Seite gezeigt haben. Dem Hagener wurde anschließend Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Nun sollte er im hiesigen Amtsgericht auf der Anklagebank sitzen. Er meldete sich kurzfristig krank. Eine Strafe gab es dennoch.

Körperliche Auseinandersetzung

Als Gast einer privaten Party in Wetter soll sich der 32-Jährige im September vergangenen Jahres in jeder Beziehung mehr als übel benommen haben. Laut Anklage ballerte er zunächst mit einer Schreckschusspistole herum. Im Anschluss, so der zweite Vorwurf, geriet er in eine körperliche Auseinandersetzung, teilte Schläge und vielleicht auch Tritte aus und verletzte damit zwei Personen nicht unerheblich. Wobei er selbst offenbar auch einige Blessuren davontrug.

Nachfrage beim Arzt

Nun sollte der Fall verhandelt werden, doch kurz vor Beginn des Termins kam ein Fax mit einem ärztlichen Attest, das dem Hagener Verhandlungsunfähigkeit bescheinigte. Der Richter hakte daraufhin bei dem behandelnden Arzt nach und entschied dann, dass ihm das nicht ausreichte. Deshalb wurde der 32-Jährige, der bereits in der Vergangenheit mit anderen Delikten in Erscheinung trat, in Abwesenheit per Strafbefehl zu 50 Tagessätzen à 15 Euro Geldstrafe verurteilt.