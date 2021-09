36-Jähriger aus Herdecke randaliert im Bus in Werdohl

Herdecke/Werdohl. Randalierer im Bus: Ein alkoholisierter Mann aus Herdecke schlug eine Fahrerin und beleidigte dann auch Polizisten, als er festgenommen wurde.

Am Sonntagmorgen randalierte ein alkoholisierter 36-jähriger Herdecker in einem Schienenersatzbus am Bahnhofsvorplatz in Werdohl, teilte die Polizei nun mit.

Gegen 7.45 Uhr weckte die 42-jährige Busfahrerin demnach den 36-jährigen Herdecker und bat ihn, den Bus während ihrer Pause zu verlassen. Damit war er nicht einverstanden und reagierte sofort aggressiv auf die Aufforderung. Er schlug und trat die Busfahrerin, bevor er den Bus verlies und Richtung Innenstadt wegging.

Aggressiv auch gegenüber Polizeibeamten

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte er durch die eingesetzten Beamten im Bereich Bahnhofstraße angetroffen werden. Auch auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte er sehr aggressiv und beleidigte sie mehrfach. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache verbracht.

Während der Fahrt beleidigte er die Polizeibeamten weiter massiv und stieß mehrfach kräftig mit dem Kopf gegen die Scheibe des Streifenwagens. Ein sichtbarer Schaden ist nicht entstanden. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Körperverletzung, versuchter Sachbeschädigung an Kfz und Beleidigung.

