40-jähriger Herdecke fälscht Gutachten für Führerschein

Herdecke. Der Herdecker beging während seiner laufenden Bewährung Straftaten. Darum hält das Gericht ihn dennoch nicht für einen Bewährungsversager.

Nach Jahren ohne Führerschein, in denen er sich trotzdem immer wieder hinter das Steuer setzte, erwischt und dafür verurteilt wurde, erhielt ein 40-Jähriger aus Herdecke wieder eine Fahrerlaubnis. Das Glück währte kurz: Er wurde von seiner Vergangenheit eingeholt, stand wegen einer „Altlast“ noch einmal vor Gericht und sollte wieder nicht mehr fahren dürfen. Das wollte er verhindern und frisierte ein psychologisches Gutachten zu seinen Gunsten. Keine gute Idee.

Zu viele Punkte in Flensburg kosteten den Mann 2015 den Führerschein. Stoppen konnte ihn das nicht. Beharrlich fuhr er weiter, begegnete regelmäßig der Polizei und musste sich dann stets wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Irgendwann kam der Sinneswandel: Der Herdecker tat alles, um legal wieder hinter dem Steuer sitzen zu dürfen. Er hatte Erfolg, bestand die Medizinisch Psychologische Untersuchung (MPU) und erhielt das begehrte Dokument im Oktober 2020.

Dann allerdings musste er sich im November noch einmal wegen einer zurückliegenden Fahrt ohne Führerschein verantworten. Zwar sah der Richter von einer erneuten Sperrfrist zur Erteilung einer Fahrerlaubnis ab, böse Folgen hatte das Ganze dennoch.

Das Straßenverkehrsamt erfuhr davon, das psychologische Gutachten fiel nun wieder negativ aus und so legte er Hand an, bearbeitete das Dokument und bescheinigte sich quasi selbst Fahrtauglichkeit und verneinte die Gefahr weiterer Straftaten. Und das alles unter laufender Bewährung.

Plumpe Täuschung

Die eher plumpe Täuschung fiel natürlich auf. Und damit durfte sich der 40-Jährige nun auf ein Verfahren wegen Fälschung von Gesundheitszeugnissen einstellen. Ganz davon zu schweigen, dass die Fahrerlaubnis wieder weg war.

Nun wurde der ungewöhnliche Fall vor dem Amtsgericht in Wetter verhandelt und der Herdecker legte die Karten sofort auf den Tisch. „Das ist so gewesen“, nickte er den Vorwurf regelrecht ab und berichtete dann ausführlich, wie ihn die Punkte den Führerschein kosteten, er trotzdem immer wieder fuhr, ertappt wurde und vor Gericht landete. Dann habe er sich besonnen, habe therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, die MPU gemeistert und sein Ziel erreicht. „Ich war natürlich sehr stolz.“

Als das Gutachten nach der letzten Verhandlung wieder zu seinen Ungunsten ausgefallen sei, habe er die Welt nicht mehr verstanden. „Ich war am Boden zerstört.“

In der Situation habe er dann den „großen Fehler“ gemacht und das Gutachten frisiert. Reue und Erkenntnis, nun eine richtig große Dummheit gemacht zu haben, hätten allerdings nicht lange auf sich warten lassen. Er habe sich seiner Lebensgefährtin anvertraut und den Mitarbeiter des Straßenverkehrsamt angerufen, um Abbitte zu leisten. Zu spät. Aber: „Ich stehe zu meinen Fehlern.“ Er befinde sich nach wie vor in therapeutischer Behandlung und habe in der Zwischenzeit legal eine Fahrerlaubnis im Ausland erworben – Fahrstunden und Prüfung inklusive.

Die Vertreterin der Anklage, die den Herdecker aus einem früheren Verfahren kannte, wusste seine Ehrlichkeit, die Bemühungen und die positive Entwicklung letztlich zu würdigen. „Der klassische Bewährungsversager sind Sie für mich nicht. Sie versuchen, die Dinge in den Griff zu kriegen.“ Sie beantragte eine Geldstrafe für den 40-Jährigen.

Richter Niklas Wille sah es nicht anders. Mit 120 Tagessätzen à 60 Euro Geldstrafe gab er dem Herdecker trotz seiner Vorbelastungen und laufender Bewährung eine Chance. Jedoch warnte er ihn eindringlich vor der Begehung weiterer Straftaten. „Sie müssen aufpassen.“ Allerdings habe er den Eindruck, dass diese Erkenntnis bereits bei dem Verurteilten angekommen sei.

