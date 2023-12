50 Jahre Adventsmarkt der Evangelischen Stiftung Volmarstein

Volmarstein Zum Jubiläum in Volmarstein hat es am Wochenende wieder einen besonderen Adventsmarkt gegeben. Impressionen gibt es in vielen Bildern.

Es duftet nach gebrannten Mandeln und Glühwein. In den Plauderrunden vor dem Grillhaus tummeln sich Rollstuhlfahrer. In den Auslagen der hübsch dekorierten Stände stöbern manche Besucher mit Rollator. Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung – sie waren auch diesmal wieder das Markenzeichen des inklusiven Adventsmarkts der Ev. Stiftung Volmarstein. Genau deshalb war diese Veranstaltung vor 50 Jahren „erfunden“ worden.

Kerzenziehen bei Anton Müller. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

Bläser sorgen für Weihnachtslieder. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

„Es ist schön, wieder in so viele strahlende Gesichter zu schauen“, sagte Diakon Andreas Vesper, der zum Planungsteam gehörte, bei der der Eröffnung. An zwei Tagen herrschte auf dem Zentralgelände der Stiftung in Volmarstein eine fröhliche und besinnliche Stimmung. Viele Ehrenamtliche begleiteten Menschen mit Unterstützungsbedarf zum Adventsmarkt und ermöglichten ihnen so einen wunderbaren Tag.

Süßigkeitenverkauf in den Buden. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

Konzert im Saal. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

Damit der Markt zum Erlebnis wurde, hatten sich auch wieder viele Mitarbeitende engagiert. Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung, die in der Stiftung wohnen bzw. arbeiten, waren sie an den Ständen tatkräftig im Einsatz – ein Stück praktische Inklusion. Angeboten wurden u.a. viele hochwertige Dinge, die Menschen mit Behinderung in Volmarsteiner Einrichtungen mit viel Herzblut hergestellt haben: von Advents-Dekoration aus der Gärtnerei oder der Werkstatt über Erzeugnisse aus der Druckerei bis zu Speisen aus der Hauswirtschaft.

Viele Besucher verfolgen das Programm. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

Liebevolle Dekorationen werden verkauft. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

Als der Adventsmarkt vor 50 Jahren zum ersten Mal stattfand, hieß die heutige Stiftung noch „Orthopädische Anstalten“. Bei der Premiere am Samstag, 1. Dezember 1973, lag Schnee. Und tags darauf war wegen der damaligen Energiekrise ein autofreier Sonntag. „Es macht uns ein wenig stolz, dass wir die Menschen in und außerhalb der Stiftung seit einem halben Jahrhundert einladen“, so Andreas Vesper.

Große Auswahl an Kuchen. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

Inklusives Programm auf der Bühne. Foto: Anissa Mansour / WP

Zeit zum gemeinsamen Austausch unter freiem Himmel. Foto: Anissa Mansour / Wetter / Herdecke

