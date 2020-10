50 Jahre Wetter: Ausstellung zum Jubiläum zeigt den Wandel

„Wir haben in den letzten 50 Jahren ein erfolgreiches und stabiles Haus gebaut, in dem es sich nach wie vor sehr gut leben lässt“, stellte Bürgermeister Frank Hasenberg in seiner Begrüßungsrede zum Stadtjubiläum am Samstagmittag vor rund 90 Besuchern fest. Er lud sie zu einer Entdeckungsreise ein, um zu erleben, „wie unser Wetter vor 1970 aussah und Wetter seit 1970 zu der Stadt wurde, in der wir heute alle so gerne leben“. Zu Erinnerung: Der Zusammenschluss mit Volmarstein, Wengern und Esborn fand im Zuge der Gemeindeneugliederung 1970 statt.

Ausstellung statt Festakt

Corona hatte die ursprünglichen Pläne zum runden Geburtstag vereitelt. Stattdessen lud die Stadt zu einer etwas anderen Festveranstaltung ein: Den ganzen Samstag über besuchten gut 200 Bürger im Stadtsaal die Ausstellung „Von Wetter an der Ruhr zu Wetter (Ruhr)“ mit Fotos, Gemälden und Sammler-Exponaten. Drei Mal hatten sie außerdem Gelegenheit, auf großer Leinwand den Film von Bernd Emde „Wetter an der Ruhr – eine Stadt stellt sich vor“ anzuschauen. Mehr als 100 Personen durften sich nicht zeitgleich im kleinen und großen Stadtsaal aufhalten. Bereits bei der ersten Vorführung am Mittag war diese Zahl beinahe schon erreicht – ein gutes Zeichen für das Interesse der Bürger am Goldjubiläum ihrer Stadt.

Pfeile weisen den Weg

Gelbe Pfeile auf dem Boden wiesen den Gästen den Weg durch die Zeitreise: Zunächst ging es – entgegen der Historie – in den großen Stadtsaal, wo zahlreiche Fotos Ausschnitte aus der Stadtgeschichte ab 1970 zeigten: Seefest und Kartoffelfest, das verschneite Seeufer mit dem Schwungrad, das längst im Schöntal steht, der Heart-Choir und viele andere Motive fanden sich an den Wänden. Auf der großen Leinwand wurden viele weitere alte und aktuelle Fotos, die teils von Bürgern stammten, gezeigt.

Beiträge auf Smartphone zu hören

Weiter führte der Rundgang von dort in den kleinen Stadtsaal mit historischen Bildern, Gemälden und Sammlerstücken aus der Zeit vor 1970. „Guck mal, was die Frauen für Hüte tragen“, meinte Hans-Alfred Voeste zu seiner Frau und zeigte auf ein Foto vom ehemaligen Ausflugslokal Schemann unterhalb des Harkortbergs.

Bürgermeister dankt allen Beteiligten Zum Organisationsteam der Festausstellung gehörten Ehrenamtskoordinatorin Marietta Elsche, Stadt- und Kreisarchiv-Leiterin Stephanie Pätzold, Filmemacher Bernd Emde, Georg Leber (Heimatverein) sowie Bernd Jindra (Bürgerforum Esborn). Ihnen dankte Bürgermeister Frank Hasenberg ebenso wie den Kooperationspartnern Heimatverein, Lichtburg, Sekundarschule und zahlreichen Bürgern.

Stadt- und Kreisarchivarin Stephanie Pätzold, die an der Ausstellung mitgearbeitet hatte, freute sich über die Qualität der großformatigen Schwarz-Weiß-Fotos: „Die Motive stammen teilweise von Postkarten oder alten Fotos. Ich hätte nicht gedacht, dass im Din-A-0-Format diese Qualität dabei herauskommt.“ Für zwölf dieser Bilder (drei pro Ortsteil) gab es sogar einen Audioguide, den Besucher über einen QR-Code auf ihrem Smartphone aktivieren konnten. Die Beiträge hatten Sekundarschüler nach Textvorlagen von Stephanie Pätzold eingesprochen.

Film zeigt viele Facetten

Der Heimatverein hatte zudem Gedenkteller und alte Hefte aus den Ortsteilen ausgestellt; das Bürgerforum Esborn präsentierte Bergbauexponate, und die Sekundarschule zeigte auf drei Stellwänden von Schüler gestaltete Wetter-Gesichter: Papierköpfe im Profil, gefüllt mit Schiffchen und Enten auf dem Wasser, Radfahrern, Wald und viel Grün. Erstmals um 12, dann auch noch um 15 und 18 Uhr wurde der Film von Heimatvereinsmitglied Bernd Emde „Wetter an der Ruhr – eine Stadt stellt sich vor“ im großen Stadtsaal gezeigt. Musik, Kommentare, Statements von Wetteranern und jede Menge Informationen – der Film ist prall gefüllt mit allem, was zu Wetter mit seinen Ortsteilen und zum Leben in dieser Stadt gehört. Spannend auch die aktuellen Filmsequenzen, die teils mit historischen Fotos überlagert wurden und dadurch zeitgleich den Blick auf gestern und heute ermöglichen. Begeistert zeigte sich nicht nur Bernd Tibussek am Ende der ersten Filmvorführung – er wie auch andere Besucher fragten gleich nach, ob es den Film auch auf CD gebe. Das soll sich in Kürze klären, versicherte Marietta Elsche.