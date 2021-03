50 neue Nistkästen fürs Herdecker Stadtgebiet

Herdecke. Natürliche Brut-, Nist- und Lebensstätten sind in urbanen Räumen oft nicht mehr in ausreichender Anzahl vorhanden. Daher ist es sinnvoll, künstliche Nisthöhlen als Unterschlupf für die heimische Vogelwelt anzubieten, findet die Stadt Herdecke. Sie stellt dafür 50 Nistkästen und Standorte bereit. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) kümmert sich sowohl um die Anbringung als auch die jährliche Reinigung.

Die neuen Brutplätze werden so weit voneinander entfernt angebracht, dass keine Konkurrenz zwischen den erhofften Bewohnern hinsichtlich des verfügbaren Nahrungsangebots entsteht. Als Standorte wurden beispielsweise die Grünanlage Vinkenberg sowie verschiedene Schulen und Spielplätze ausgewählt. In erster Linie diene die Aktion dem Erhalt und der Entwicklung der heimischen Vogelwelt. Ein positiver Nebeneffekt: Nach bisherigen Erkenntnissen sind Meisen (insbesondere Kohlmeisen) natürliche Feinde des Eichenprozessionsspinners. Dieser Aspekt ist bei der Standortwahl mit eingeflossen. Beachtet wurden daher unter anderem der Befall des Vorjahres und die Nähe zu sensiblen Einrichtungen. Ob sich die Nistkästen positiv auf die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner auswirken, will die Stadtverwaltung im Blick behalten.

Ungewöhnliche Wahl fürs Nest

Bereits in der Vorwoche durfte sich die Feuerwehr Herdecke über neue Nistkästen freuen. Drei Nistkästen bieten Vögeln dort ein neues Zuhause. In einem kleinen Aschenbecher am Raucherpunkt der Feuerwache Herdecke hatte sich im Sommer 2019 zum Erstaunen der Feuerwehrleute eine Meisenfamilie eingenistet. Der Aschenbecher wurde daraufhin sofort stillgelegt. Um zukünftigen „Untermietern“ vorzubeugen, wurde – nachdem die Tiere geschlüpft waren – die alte Abdeckung des Aschenbechers durch eine Schablone mit kleineren Löchern ausgetauscht.

Bereits 2015 wurden alle Zigarettensammler im Stadtgebiet mit diesen Schablonen ausgestattet, damit auch hier keine Vögel die Aschenbecher zum Nestbau nutzen. Als Ersatz für die verloren gegangene Brutstätte wurden jetzt in Kooperation mit dem Bund für Vogelschutz und Vogelkunde Herdecke und Hagen (BfV) drei Nistkästen an der Feuerwache angebracht (wir berichteten).