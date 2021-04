50 Termine täglich werden im Impfzentrum nicht wahrgenommen

Ennepe-Ruhr. Die Inzidenzwerte sinken. Ab wann kann wieder geöffnet werden? Wann gehen die Schulen in den Wechselunterricht? Hier gibt es Antworten.

Aktuell ist die Bundesnotbremse im Ennepe-Ruhr-Kreis bis zum Anschlag gezogen - seit dem 23. April lagen die Inzidenzwerte jeweils an mehreren Tagen über den Grenzwerten von 100, 150 und 165. Damit verbunden sind derzeit unter anderem sehr strenge Vorgaben. Doch nun sinkt der Inzidenzwert. Daraus ergibt sich aktuell die Frage: Wann würde in welchen Bereichen was wieder gelockert werden?

Die Antwort liefert das bundesweit geltende Infektionsschutzgesetz: Die genannten Inzidenzwerte dürfen an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen nicht überschritten werden. Als Werktage definiert das Gesetz die Tage von Montag bis Samstag, Sonn- und Feiertagen wird eine Sonderrolle zugeschrieben. Der Inzidenzwert an diesen Tagen bleibt für die Fünf-Tages-Zählung gänzlich unberücksichtigt. Ist die Fünf-Tages-Grenze erreicht, veröffentlicht das Land dies in der rechtlich notwendigen Form und macht damit den Weg für das Lockern der Notbremse frei. Während die Lockerungen, die mit den Werten 100 und 150 verbunden sind, in der Regel am Tag nach Erreichen der Fünf-Tages-Grenze Inkrafttreten, ist dies für die Schulen (Wert 165) deutlich anders geregelt.

Fünf-Tages-Grenze

In den Wechselunterricht zurückgekehrt, wird nach Angaben des NRW-Schulministeriums am ersten Montag nach Erreichen der Fünf-Tages-Grenze. Dies bedeutet mit Blick auf die derzeitigen Zahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis: Nach zwei Tagen mit einer Inzidenz unter 165 (Mittwoch 153, Donnerstag 143) fehlen noch drei weitere Tage. Dies müssten der Freitag, Samstag und Montag sein. Frühestens Anfang nächster Woche könnte dies dann offiziell festgestellt werden, in der Folge würde am Montag, 10. Mai, wieder Wechselunterricht auf dem Stundenplan stehen. „Dies aber nur“, stellt die Kreisverwaltung klar, „wenn bis dahin der Wert von 165 nicht erneut an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird.“

Seit Mitte der Woche hat das Impfzentrum vom Land die Erlaubnis, die vorhandenen Termine um zehn Prozent überbuchen zu können. „Die Luft dafür haben wir, weil in den letzten Tagen eine Vielzahl von Bürgern, die einen Impftermin bei uns hatten, nicht erschienen sind. In dieser Woche waren es im Schnitt mehr als 50 täglich“, berichtet Dr. Christian Füllers, ärztlicher Leiter des Impfzentrums. Mit dem Überbuchen soll nun zum einen erreicht werden, dass das Impftempo trotz der Ausfälle gehalten werden kann. Zum anderen erspart es den Mitarbeitern im Impfzentrum zeitaufwendig und kurzfristig neue Impfberechtigte zu finden.

Unnötige Verlangsamung der Impfungen

Dr. Füllers wirbt nachdrücklich dafür, einmal im Impfzentrum . „So erfreulich das Angebot vom und der Weg zum Hausarzt sind, mit kurzfristigen Nichterscheinen bei uns ist unter dem Strich niemanden geholfen. Die organisatorischen Nebenwirkungen verlangsamen das Impfen nur unnötig“, stellt er klar. Weitere Nebenwirkungen: Am Impfzentrum standen schon Kinder von über 70-jährigen mit dem Argument vor der Tür, sie würden jetzt den Termin ihres Angehörigen wahrnehmen wollen. Zudem führen Meldungen über die Vielzahl von Absagen zu Anrufen beim Bürgertelefon des Kreises. Tenor: „Wenn doch weniger kommen, können wir doch einen Termin buchen.“ Hier wiederholt die Kreisverwaltung den Hinweis: Am Bürgertelefon werden keine Termine vergeben.