Die Besatzung eines Rettungsdienstes wurde in Herdecke angegriffen.

Gewalt 52-jähriger Herdecker greift Rettungskräfte an

Herdecke. Eigentlich wollten die Rettungskräfte in Herdecke einem Mann in hilfloser Lage helfen. Doch der zeigte sich äußerst aggressiv.

Am Montag wurden Rettungskräfte zum Nelkenweg gerufen, da sich dort ein Mann in hilfloser Lage befinden sollte. Als die Besatzung eines Rettungswagens eintraf, war der 52-jährige alles andere als hilflos. Er zeigte sich aggressiv, bedrohte und beleidigte die Kräfte.

Sie zogen sich zurück in den Rettungswagen und verständigten die Polizei. Währenddessen kam der stark alkoholisierte 52-Jährige zu dem Rettungswagen, schlug gegen die Fensterscheiben und beleidigte die Besatzung weiter. Als die Fahrerin das Fahrzeug langsam in Bewegung setzte, hielt sich der Randalierer an der Tür fest. Als er los ließ, stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht.

Zur Versorgung wurde er in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Hier zeigte er sich weiter aggressiv und machte eine Behandlung unmöglich. Er wurde durch die Polizeibeamten gefesselt und in Gewahrsam gebracht.