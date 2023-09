91-Jährige für weitere zwei Jahre ehrenamtlich tätig

Herdecke. Ingrid Manke ist die gute Seele des Hauses Ruhraue. Trotz ihres hohen Alters setzt sie sich weiterhin für ihre Mitbewohner ein.

91 Jahre alt und kein bisschen leise. Das ist Ingrid Manke, Bewohnerin des Seniorenzentrums Ruhraue in Herdecke. Wobei „leise“ nicht wörtlich zu nehmen ist. Sie ist nämlich nicht nur Bewohnerin des Seniorenzentrums, sondern die Vorsitzende des Heimbeirats. In dieser Eigenschaft kümmert sie sich um sämtliche Belange der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.

Für weitere zwei Jahre wiedergewählt

Bei der Wahrung von deren Interessen wird sie auch schon mal etwas lauter. Gibt es Probleme mit dem Haus oder auch zwischen den Bewohnern, ist Ingrid Manke gefragt und auch gleich zur Stelle. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, die Essenswünsche in ihrem Wohnbereich zu erfragen und an die Leitung des Hauses weiterzugeben. Ihre Aufgabe erfüllt sie stets zur vollen Zufriedenheit ihrer Mitbewohner. Das beweist auch, dass sie Anfang des Jahres wieder in dieses Amt gewählt wurde. Eigentlich wollte sie gar nicht mehr. Doch schließlich ließ sie sich noch einmal überreden. Ingrid Manke stammt aus Herdecke. Allerdings lebte sie von 1961 bis 2014 mit ihrem Ehemann in Hagen. Gleich nach der Eröffnung von Haus Ruhraue 2014 zog sie zusammen mit ihrem Mann hier ein. Dieser verstarb bereits wenige Monate später. Schon bei der ersten Wahl zum Heimbeirat wurde sie zur Vorsitzenden gewählt - und das seither alle zwei Jahre wieder.

Gratulationsbesuche sind beliebt

Was gefällt ihr denn an ihrer Tätigkeit am besten? „Am liebsten mag ich die Gratulationsbesuche zu Geburtstagen. Da gibt es immer strahlende und glückliche Gesichter und man kann dann auch ausführlich mit den Leuten reden.“ Leider kann sie nur hübsche Geburtstagskarten überreichen. Für mehr reicht ihr Etat nicht. Gerne würde sie eine Kleinigkeit dazu geben, zum Beispiel noch eine Süßigkeit. Dafür wünschte sie sich einen Sponsor.

Panikausbruch beruhigen

Die zweimaligen Wechsel der Betreiber vom GVS über Convivo zur Evangelischen Stiftung Volmarstein, brachten einiges an Aufregung mit sich, auch für Ingrid Manke als Vorsitzende des Heimbeirats. „Vor allem der letzte Wechsel verursachte viel Angst unter den Bewohnern. Es war die Sorge, ob und wie es weitergehen würde.“ Ingrid Manke musste da bei dem einen oder anderen Panikausbruch etwas beruhigen.

Viel Dankbarkeit

Dankbar ist sie aber sowohl der Heimleitung als auch Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster. Beide hatten versprochen, dass sie sich intensiv und um eine für alle zufriedenstellende Lösung kümmern würden. „Beide haben Wort gehalten“, erklärt I. Manke. Sie fühlt sich im Seniorenzentrum weiterhin wohl. Mit der Betreuung wie mit dem Haus selbst ist sie voll zufrieden. Eventuell auftretende Probleme würden schnell geklärt und auch für Fragen der Heimbewohner hätte das Personal ein offenes Ohr, so Ingrid Manke.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter