A.N.NE Kosmetik-Firma aus Wetter „Wachstumschampion 2021“

Wetter. Erfolgsstorys aus der heimischen Wirtschafts sind in der Corona-Krise eher selten. Die A.N.NE GmbH aus Wetter dagegen liefert eine solche.

Viele Betriebe müssen sich durch die Corona-Krise kämpfen, erfreuliche Nachrichten aus der Unternehmens-Welt sind derzeit selten. Und doch gibt es sie. Beispielsweise von der A.N.NE GmbH aus Wetter und den beiden namensgebenden Schwestern Aileen sowie Nadine Nehm. Die Kosmetik-Firma aus dem alten Verwaltungshaus Harkort Eicken in der Wasserstraße darf sich „Wachstumschampion 2021“ nennen und konnte ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen .

500 Betriebe ausgezeichnet

Zum fünften Mal haben das Magazin Focus und das Online-Portal Statista nach den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland Ausschau gehalten. Auszeichnungen erhielten 500 Betriebe, die zwischen 2016 und 2019 laut Ausschreibung „Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Impulse geben“ oder neue Arbeitsplätze schaffen konnten. In der branchenübergreifenden Erhebung fiel den Bewertern nach ihrem Blick in die Handelsregister auch erneut die Leistung der A.N.NE GmbH auf.

Mittlerweile sieben Mitarbeiter

Das Kosmetik-Großhandelsgeschäft der Nehm-Schwestern konnte sich bereits im vergangenen Jahr als Wachstumschampion bezeichnen. Nun belegte die 2012 gegründete Firma mit mittlerweile sieben Mitarbeitern (2016 waren es zwei) branchenübergreifend Platz 229 von 500 Unternehmen, in der Sparte Großhandel sogar Rang 12 von 35 Unternehmen. „Wir sind stolz und dankbar“, sagen die zwei Geschäftsführerinnen.

Gute Zusammenarbeit

Das Erfolgsmotto: „Letzten Endes konnten und können wir nur mit einem super Team weiter wachsen. Jeder bei uns ist wichtig, und die Zusammenarbeit ist toll“, berichten Aileen und Nadine Nehm.

Ihr Betrieb habe auch auf Corona-Herausforderungen reagiert. Stand zuvor der Import kosmetischer Geschenke im Fokus, stellte die A.N.NE GmbH mit Beginn der Covid-Pandemie ihre Produktionsstätten um. Seither vertreibt die Firma etwa Hand-Desinfektionsmittel, Mundschutz oder Handseife.

Als Wachstumschampion 2021 kann das Nehm-Duo folgende Bilanzen vorweisen: Lag der Umsatz 2016 noch bei 910.000 Euro. stieg dieser in drei Jahren auf 2,2 Millionen (durchschnittliches Wachstum: 35 Prozent in zwölf Monaten).