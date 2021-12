Ab Montag: Corona-Teststation in Kaiserstraße löst Mobil ab

Vorbereitungen laufen: Ab und am Montag (20.12.) öffnet das neue Corona-Testcenter von Schnelltest-NRW an der Kaiserstraße 88 in Wetter.

Wetter. Samstag steht noch mal das Testmobil am Bahnhof Wetter. Ab 20. Dezember gibts an der Kaiserstraße 88 täglich Corona-Nachweise (auch Weihnachten).

An diesem Samstag steht vorerst zum letzten Mal das Testmobil auf dem Bahnhofplatz in Wetter. Ab Montag, 20. Dezember, löst ein neues, stationäres Angebot in der Kaiserstraße 88 die fahrende Einrichtung ab. In den nächsten Wochen könnten Interessierte in dem bis dato leerstehenden Ladenlokal neben der Fahrschule Schäfer einen Corona-Nachweis erhalten.

Die Vorbereitungen laufen, damit medizinisch geschultes Personal dann wochentags von 7.30 bis 19 und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr Abstriche vornehmen kann. Das neue Testcenter ist auch an Weihnachten geöffnet und bietet bald auch Antikörper-Bestimmungen an (weitere Info: www.schnelltest.nrw). gerb

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter