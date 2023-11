Service Abgabefrist: So kommen Weihnachtspakete pünktlich an

Wetter/Herdecke Zu Weihnachten den Lieben ein Geschenk schicken oder eine Weihnachtskarte: Die Post sagt, bis wann die Sendungen abgegeben sein müssen.

An durchschnittlichen Werktagen werden über das DHL-Paketzentrum in Hagen, das auch für Wetter und Herdecke zuständig ist, rund 400.000 Paketsendungen abgewickelt. Das entspricht einem Schnitt von über 100 Millionen Paketen im Jahr. Traditionell steigen die Paketzahlen im sogenannten Starkverkehr, der mit der Black Week beginnt, und vor Weihnachten noch einmal an: So wird in dieser Zeitperiode damit gerechnet bis zu 560.000 Pakete pro Tag zu bearbeiten.

Team aufgestockt

Joel Derderyan ist als Abteilungsleiter Stationäre Bearbeitung Paket in der Niederlassung Essen für das Paketzentrum verantwortlich. „Wir sind gut gerüstet“, schaut Joel Derderyan auf sein motiviertes Team, das mit Blick auf diese besonders herausfordernde Zeit noch einmal aufgestockt worden ist: von rund 460 auf 510 Köpfe.

Mit der richtigen Verpackung können sie zu einem unkomplizierten und sicheren Transport ihrer Pakete beitragen. Joel Derderyan, Abteilungsleiter Stationäre Bearbeitung Paket in der Niederlassung Essen

1994 in Betrieb genommen

Das Paketzentrum Hagen wurde 1994 in Betrieb genommen. Von dort aus gelangen die Pakete über die elf Zustellbasen und 73 Zustellstützpunkte zu den Kundinnen und Kunden in die Regionen Hagen, Meinerzhagen, Iserlohn, Lüdinghausen, Brilon, Siegen und Olpe sowie Gummersbach und Wipperfürth. Der Abteilungsleiter ist stolz auf die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Auf unsere Kolleginnen und Kollegen ist zu jeder Zeit Verlass. Und wir wollen das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, selbstverständlich auch in diesen Wochen rechtfertigen: Jede einzelne Sendung ist für uns bedeutend, weil sie für die Kundinnen und Kunden wichtig ist.“

Richtige Verpackung

Und einen Tipp (und zugleich eine Bitte) hat Joel Derderyan für die Kundinnen und Kunden parat: „Mit der richtigen Verpackung können sie zu einem unkomplizierten und sicheren Transport ihrer Pakete beitragen.“

20. Dezember als Frist

Damit Weihnachtspost und Geschenke mit Sicherheit rechtzeitig bis Heiligabend zugestellt werden können, sollten Kundinnen und Kunden folgende Fristen beachten: Pakete sollten spätestens bis 20. Dezember in Filialen, DHL-Paketshops oder DHL-Packstationen abgegeben werden. Auch ihren DHL-Paketzustellerinnen und Paketzusteller können Kundinnen und Kunden frankierte Pakete direkt mitgeben. Briefe und Postkarten sollten spätestens am 21. Dezember in den Briefkasten eingeworfen werden.

Weitere Informationen, auch zu internationalen Einlieferungsfristen: www.dhl.de/weihnachten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter