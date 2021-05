Ablehnung von Tarifverträgen ist ein sozialethischer Skandal

Mitarbeiter, die in den Gewerkschaften organisiert sind, gehen auf die Straße und streiken. In der Kirche heute noch undenkbar.

Pfarrer Dr. Horst Hoffmann wünscht sich, dass das kirchliche Arbeitsrecht einer demokratischen Wirklichkeit angepasst wird.

Am 1. Mai 1886 begann in Chicago ein mehrtägiger Generalstreik zur Durchsetzung des Achtstundentages. Es versammelten sich Tausende Arbeiter auf dem Haymarket. Die Polizei erschoss mehrere Streikposten, auch einige Polizisten kamen ums Leben. Im Gedenken an dieses Ereignis begingen am 1. Mai 1890 Hunderttausende Menschen in Europa den ersten „Tag der Arbeit“. Er ist der Feiertag der Arbeiterbewegung und in vielen Ländern auf allen Kontinenten gesetzlicher Feiertag.





Die evangelische Kirche tut sich mit dem „Tag der Arbeit“ schwer. Der 1. Mai ist kein kirchlich anerkannter Feiertag. Im kirchlichen Jahreskalender findet sich, versteckt unter ‚Themenfelder‘, das Thema „Arbeit“. Die liturgische Farbe ist violett, also Buße. Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechte haben in der Kirche von jeher einen schweren Stand. Mit der Aushändigung des Examenszeugnisses bekam ich vor 35 Jahren einen Aufnahmeantrag für den „Pfarrerverein“ über den Tisch geschoben. Als ich das Formular mit der Bemerkung “Ich bin in der ÖTV“ zurückgab, entglitten meinem Gegenüber die Gesichtszüge.





Viele Jahrzehnte haben wir uns im ehemaligen Sozialamt unserer Kirche in Haus Villigst mit den Rechten der Mitarbeiterschaft in unserer Kirche beschäftigt und sind für Tarifverträge in der Kirche eingetreten. Dem wurde kirchenleitend entgegengehalten, dass man eine Fremdbestimmung durch Gewerkschaften in der Kirche nicht wünsche. Wir wurden auf das Recht der Kirche hingewiesen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, das in Art. 140 GG verankert sei. Geflissentlich verschwiegen wurde, dass in Art. 9 des GG auch die Koalitionsfreiheit festgeschrieben ist, deren schärfstes Schwert nun einmal das Streikrecht ist.





Es wurde kirchenamtlich proklamiert, dass Jesus Haupt seiner Kirche sei, er selbst die Mitarbeitenden daher zum Dienst verpflichte, was deren Streik verunmögliche. Wenn die finanzielle Situation der Kirche schwierig sei, würden die Mitarbeitenden höhere Löhne erstreiken. Dieses Bild von der eigenen Mitarbeiterschaft lässt tief blicken. Theologisch aufgeladen wurde argumentiert, Tarifverträge seien in der Kirche gar nicht nötig, weil strittige Fragen und Konflikte brüderlich gelöst würden. Nichts so verlogen wie dieses!





Der Sinn von Tarifverträgen beruht auf dem Gedanken des Interessengegensatzes zwischen der Arbeitgeberschaft und der Arbeitnehmerschaft. Die Frage danach ist folglich auch in der Kirche keine Sach-, sondern eine Machtfrage. Diese wurde nur durch den wunderschönen Begriff der „Dienstgemeinschaft“ vernebelt, der aktuell wegen seiner Herkunft aus dem Nationalsozialismus mit Recht kritisch hinterfragt wird.





Im Vollzug des Programms „Kirche mit Zukunft“, das den finalen Einzug neoliberalen Denkens in die Kirche dokumentierte, verloren Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Gemeinden durch Fusionen ihre Pfarrstellen. Es wurden nicht nur die kreiskirchlichen Sozialpfarrstellen im Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt nach und nach abgeschafft, sondern gleich das ganze Sozialamt in Haus Villigst, die prominenteste Schnittstelle zur Arbeitswelt, abgewickelt. Die euphorisch gefeierten Synergieeffekte wurden vor allem durch den Wegfall der Arbeitsplätze für die unteren Lohngruppen der Kirche erzielt, Gemeindesekretärinnen, Küsterdienste, Putzkräfte, kirchenmusikalische Teilzeitbeschäftigte, Gemeindeschwestern. Ganz brüderlich wurden hier in einer „Dienstgemeinschaft“ die Zukunft der Kirche strukturiert und finanzielle Kürzungen rigoros durchgesetzt.





Es wird hohe Zeit, das kirchliche Arbeitsrecht einer demokratischen Wirklichkeit anzupassen. Höchstrichterliche Urteile des BVG und des EuGH tasten sich in den letzten Jahren in diese Richtung vor. Anleihe kann beim Nestor der katholischen Soziallehre, Oswald von Nell Breuning, genommen werden. Wer seine Mitarbeitenden nach dem allgemeinen gesellschaftlichen individuellen Arbeitsrecht in Gestalt von Einzelarbeitsverträgen rekrutiert, darf ihnen das kollektive Arbeitsrecht in Gestalt des Tarifvertrages nicht ohne Gründe vorenthalten. Gründe gegen Tarifverträge in der Kirche gibt es folglich nicht und die gebetsmühlenartige Ablehnung ist ein sozialethischer Skandal.





Der „Tag der Arbeit“ wird dann in der Kirche würdig begangen, wenn das alte Lied der Arbeiterbewegung „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ neben dem Choral „Sonne der Gerechtigkeit“ gemeinsam kräftig gesungen wird. Auf Augenhöhe!

Dr. Horst Hoffmann ist Pfarrer am Mulvany Berufskolleg in Herne und wohnt in Herdecke-Ende.