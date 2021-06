Historischer Transport über die Gleise: Amprion und RWE tauschen Mitte Juni den Trafo am Pumpspeicherkraftwerk Herdecke aus, auf der Strecke nach Hagen nutzen sie zum letzten Mal die Schienen am Hengsteysee.

Verkehr Absperrungen am See in Herdecke wegen Trafo-Transport

Herdecke/Hagen. Auf den Uferwegen am Hengsteysee kann es zwei Tage zu Sperrungen kommen. Und das ist der Grund.

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion tauscht auf dem Koepchenwerk-Gelände in Herdecke einen Transformator aus. Für diese besondere Aktion, bei der – wie berichtet – zum letzten Mal die Schienen am Hengsteysee benötigt werden, stehen nun genaue Zeiten fest.

An diesem Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. Juni, kann es auf den Uferwegen laut Mitteilung zu Sperrungen kommen. Außerdem wird die Brücke am Herdecker Schiffswinkel zum Hagener Ufer (auch Teil des Ruhrtalradwegs) zeitweise für Spaziergänger und Pedaltreter abgeriegelt.

Überführung neuer Transformator

Der 187,5 Tonnen schwere Transformator wird am 15. Juni nach Herdecke transportiert. Bereits am Vortag wird er in der Umspannanlage Osterath verladen und abfahrbereit gestellt. Gegen 2 Uhr morgens beginnt der Schwertransport nach Hagen.

Nach einer einstündigen Zwischenlagerung geht es weiter über die Hengsteysee-Brücke bis zum Koepchenwerk. Hierbei kann es zu Straßensperrungen im Bereich der Seestraße kommen. In der Zeit von 5 Uhr bis circa 12 Uhr ist am Dienstag zudem die Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt, teilt Amprion mit.

Alter Trafo wird abtransportiert

Am 16. Juni wird der ausgetauschte Transformator am Pumpspeicherkraftwerk verladen und am Nachmittag über die Hengsteysee-Brücke bis zur Zwischenlagerung in Hagen transportiert. In dieser Zeit ist laut Übertragungsnetzbetreiber am Mittwoch die Nutzung der Brücke und somit auch dieses Teilstück des Ruhrtalradwegs nicht möglich.

In den frühen Morgenstunden des 17. Juni beginnt der Weitertransport des alten Transformators. Dabei kommt es den Angaben zufolge erneut zu Straßensperrungen im Bereich der Seestraße. Der alte Transformator werde später demontiert und seine Einzelteile wieder der Wertschöpfungskette zugeführt, heißt es abschließend.

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter