Abus ermittelt diffuses Sicherheitsgefühl bei den Deutschen

Das weithin sichtbare Schild von Abus an der A1 in Volmarstein (Gewerbegebiet Am Nielande).

Volmarstein. Repräsentative Umfrage: Abus und das Marktforschungsinstitut YouGov stellen eine Studie zum Sicherheitsempfinden der Deutschen vor.

Im Auftrag der Volmarsteiner Firma Abus hat das Marktforschungsinstitut YouGov im Herbst 2020 eine repräsentative Studie zum Sicherheitsgefühl der Deutschen durchgeführt. Wie sicher ist Deutschland? Und wie sicher fühlen sich die Deutschen?

Um einen repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung zu erhalten, erfolgte die Quotierung der befragten Personen nach Alter, Geschlecht und Region. Insgesamt wurden 2082 Personen mit unterschiedlichen Haushaltsnettoeinkommen befragt. Alle Interviewten waren über 18 Jahre alt, wobei 1113 Frauen und 969 Männer dazu zählen. 927 Befragte leben im Wohneigentum, 1155 besitzen kein Wohneigentum. Von den befragten Personen wohnen 455 in einem freistehenden Einfamilienhaus, 1198 in einer Wohnung. Auch bei der Wohnlage wurde auf einen guten Querschnitt geachtet: 841 Befragte wohnen in der Stadt, 634 in der Vorstadt, 584 wohnen auf dem Land.

Die Deutschen fühlen sich mehrheitlich sicher vor Kriminalität. Jedoch: 33 Prozent geben an, sich wenig oder überhaupt nicht sicher zu fühlen.

Im Vergleich zu nachts zu Hause, tagsüber oder auf Reisen bekommen die Deutschen nachts draußen am meisten Angst. So ist es nicht verwunderlich, dass eine sichere Nachbarschaft (60 Prozent) und Licht (50 Prozent) die wichtigsten Faktoren darstellen, damit sich die Deutschen sicher fühlen. Auch Versicherungen (40 Prozent), andere Menschen oder Haustiere (40 Prozent) sowie Absicherungssysteme wie Alarmanlagen (39 Prozent) sind für jeweils etwa vier von zehn der Befragten sehr oder äußerst wichtig. Selbstverteidigungsmöglichkeiten wie Kampfsport oder Abwehrspray sind nur für 20 Prozent der Deutschen sehr oder äußerst wichtig.

Die Corona-Pandemie kann dazu führen, dass sich die Deutschen unsicherer fühlen. 14 Prozent machen diese Angabe. Für die große Mehrheit (77 Prozent) hat die Corona-Krise jedoch keine Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden.