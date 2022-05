Abwehrspezialist aus Herdecke will Hackerangriffe verhindern

Wenzel Pünter: Der erste Absolvent des Masterstudiengangs Cybersecurity am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam kommt aus Herdecke.

Herdecke/Potsdam. Erster Absolvent des Masterstudiengangs Cybersicherheit: Wenzel Pünter (24), der 2015 sein Abitur in Herdecke bestand, promoviert nun in Potsdam.

Die Liste der sogenannten Hackerangriffe ist lang und wird – für diese Prognose braucht es keine IT-Spezialisten – in Zukunft weiter wachsen. Computer-Spezialisten attackierten 2020 die Düsseldorfer Uniklinik und die Funke Mediengruppe, 2021 die Stadt Witten, immer wieder den Deutschen Bundestag. Auch im Ukraine-Krieg spielt Cyber-Manipulation gelegentlich eine Rolle.

Daher verstärken mittlerweile viele den Schutz ihrer IT-Systeme und suchen dafür Personal. Dieses bildet unter anderem das Hasso-Plattner-Institut aus. Dort gibt es seit 2019 ein Cybersecurity-Masterprogramm. „Ein Berufsprofil, das derzeit gefragter denn je ist“, heißt es aus der Potsdamer Einrichtung, die eine neue Studenten-Generation hinsichtlich Strategien, Methoden und Techniken zum Schutz komplexer Computerstrukturen anleiten will. Auch zur Erforschung, meldet doch etwa die deutsche Wirtschaft jährlich Schäden in Milliardenhöhe – ausgelöst durch Spionage und Sabotage.

Erster Master-Absolvent

Der erste Absolvent dieses Studiengangs heißt Wenzel Pünter. Der 24-Jährige hat sich bereits vor seinem Abitur 2015 an der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke für Sicherheitsfragen im weltweiten Netz interessiert. 2017 nahm er mit anderen an einem Kooperations-Projekt teil, um dem deutschen Bäckerhandwerk Ideen rund um die Digitalisierung zu geben. 2018 gehörte er zu einer Gruppe, die eine Plattform für komplexe Datenanalysen entwickelt hatte und die IT-Sicherheitsteams in Unternehmen unterstützt. Das Projekt: Mit einem Software-Prototypen ließen sich Anomalien aufdecken und mögliche Angriffe erkennen. 2019 begann der gebürtige Kölner seinen Master of Science in Cyber-Sicherheit, im besagten Institut in Potsdam hatte er zuvor den Bachelor-Abschluss im Informatikstudium (IT-Systems Engineering) bestanden.

„Im Gegensatz zu den meisten anderen IT-Berufen kann man sich nicht in einzelnen Technologien spezialisieren“, erklärt Pünter einen zentralen Aspekt in seinem Fachgebiet. Er muss den gesamten „Stack“, also verschiedene Lösungsansätze und eine Reihe von aufeinander aufbauenden Komponenten, „in hoher Detailtiefe verstehen – von der Hardware bis zur Software in allen Abstraktionsschichten.“

Praktische Erfahrungen gewann er vor allem während verschiedener Auslandspraktika in Nizza, San Ramon und Palo Alto. Zudem hat Pünter als Fast-Track-Student (schneller Abschluss und Förderung talentierter junger Leute) bei mehreren Drittmittelprojekten mitgewirkt, wissenschaftliche Paper publiziert und sich in Gremien wie der Studienkommission und dem Fakultätsrat eingebracht.

Im Masterstudiengang Cybersecurity geht es um die Eigenschaften verschiedener Angreifertypen, um kryptographische Algorithmen (also zur sicheren Authentifizierung), um Datenschutzaspekte oder um die sogenannte Open Source Intelligence, hinter diesem Begriff verbergen sich in der Welt der Nachrichtendienste Erkenntnisse aus frei zugänglichen Quellen. Übersetzt heißt all dies: Die jungen Leute beschäftigen sich mit praktischen Problemen und entwickeln/erforschen ingenieurwissenschaftlich geprägte Lösungen von IT-Sicherheitsfragen.

Derzeit promoviert der 24-Jährige, der früher für den TuS Ende bei verschiedenen Läufen an den Start ging sowie 2010 als Zeus-Reporter der Klasse 8d Ergebnisse einer Mensa-Umfrage am Herdecker Friedrich-Harkort-Gymnasium für diese Zeitung verfasste, am Lehrstuhl für Internet-Technologien und Systeme des Hasso-Plattner-Instituts. Außerdem ist er seit einem Jahr Mitgründer eines Startup-Unternehmens für Cyber-Sicherheit.

