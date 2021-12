Achtjähriger Junge in Wetter bei Unfall schwer verletzt

Wetter. Laut Polizei achtete ein Junge nicht auf den Verkehr, als er auf die Grundschötteler Straße lief. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen.

Ein achtjähriger Junge ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Straße schwer verletzt worden. Das Kind aus Wetter überquerte etwa 50 Meter hinter der Einmündung zur Steinkampstraße zu Fuß die Straße, ohne – so die Polizei – auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 43-jährige Autofahrerin, die in Richtung Gevelsberg unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Kind von rechts auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß. Der Achtjährige wurde schwer am Bein verletzt, die 43-Jährige erlitt einen Schock. Beide wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

