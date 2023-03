Verkehr ADAC warnt: An diesen Stellen kann es an Ostern Stau geben

Wetter/Herdecke. Rund um Wetter und Herdecke gibt es viele Autobahnen. Einige davon tauchen in der Stauprognose zu Ostern auf.

In den Osterferien rechnet der ADAC in Nordrhein-Westfalen mit zeitweise lebhaftem Reiseverkehr. Vollere Autobahnen sind vor allem am Gründonnerstag und über Ostern zu erwarten. „Corona spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Wir gehen davon aus, dass viele Reisende die Feiertage für einen Kurztrip nutzen oder ihren Urlaub in den Ferien um Karfreitag und Ostermontag verlängern. Außerdem finden an Ostern gerne Familienbesuche statt“, sagt Prof. Dr. Roman Suthold, Verkehrsexperte des ADAC in NRW.

+++Tipp: Stau: So vermeiden Sie Warterei bei der Autofahrt+++

Viel Geduld

Am ersten Ferienwochenende brauchen Autofahrer laut ADAC Prognose viel Geduld. Zehn Bundesländer und einige Nachbarstaaten starten in die Osterferien. Das größte Staupotenzial auf den Ballungsraum-Autobahnen und den wichtigsten Reiserouten sieht der ADAC am Freitag (31. März) von 13 bis 19 Uhr sowie am Samstag (1. April) von 8 bis 12 Uhr und 16 bis 20 Uhr. Der ADAC empfiehlt deshalb, möglichst nicht schon am Freitag oder Samstag in den Urlaub zu starten.

Im Ruhrgebiet ist viel los

Der ADAC erwartet besonders auf den Strecken in Richtung Norden wie der A1 (Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg), der A2 (Oberhausen - Dortmund - Hannover) und der A31 (Bottrop - Emden) sowie auf den Strecken in die Niederlande und in Richtung Skiregionen wie der A3 (Oberhausen - Frankfurt) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Auf dem gesamten Kölner Autobahnring (A1/A3/A4) müssen Autofahrer abschnittsweise immer wieder Stau oder stockenden Verkehr rechnen. Der Club empfiehlt zudem, den Bereich der Talbrücke Rahmede auf A45 in Lüdenscheid weiträumig zu umfahren, da dort die Umleitungen dauerhaft überlastet sind. Erhöhtes Staupotenzial sieht der ADAC in NRW auch auf der A43 (Wuppertal - Recklinghausen) und A46 (Düsseldorf – Wuppertal).

Rund um Wetter und Herdecke

Mit der A1, der A43, der A45 und der A46 sind Wetter und Herdecke fast unmittelbar betroffen. Wer also von hier aus in die Ferien starten will, sollte sich an die Ratschläge des ADAC halten.

Am ersten Osterferien-Wochenende im vergangenen Jahr (Freitag bis Sonntag) hatte es die meisten Staumeldungen auf der A43, A40 und A46 gegeben. Am längsten staute sich der Verkehr auf der A1 und der A3.

Eine individuelle Stauprognose mit Angaben zur genauen Tages- und Uhrzeit können Autofahrer über den ADAC Routenplaner unter http://maps.adac.de (Button „Echtzeit-Verkehrslage“) abrufen. Mit dem Zeitregler lässt sich die geplante Abfahrtszeit einstellen. Per Zoom-Funktion auf der Karte erhält man die Verkehrsprognose für die gewünschte Fahrstrecke. Aktuelle Informationen über die Baustellensituation in NRW und ganz Deutschland finden Autofahrer unter https://www.adac.de/reise_freizeit/verkehr/baustellen.

