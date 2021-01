Äste brechen unter Schneelast: Feuerwehr Herdecke im Einsatz

Schnee drückt auf Äste an Bäumen: Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke rückte zu einem Hilfeleistungseinsatz an der verschneiten Ender Talstraße aus.

Herdecke. Nach dem Schneefall rückte die Feuerwehr Herdecke am Sonntagvormittag zu zwei Einsätzen aus, um abbrechende Äste zu beseitigen.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke war am Wochenende dreimal im Einsatz. Das lag auch am Schneefall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch im Flachland ausbreitete.

Am Samstag wurde um 18.27 Uhr die Sondereinsatzgruppe First Responder alarmiert. Im Ortsteil Nacken war eine junge Mutter mit ihrem Kleinkind in der Wohnung gestürzt. Laut Meldung sollten Mutter und Kind verletzt sein. Drei Feuerwehrangehörige rückten aus und waren schnell nach drei Minuten vor Ort. Die Patientin und das Kind wurden durch die First Responder erstversorgt und anschließend mit einem Wittener Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Einsätze an Ender Talstraße und Am Nierkamp

In der Nacht zu Sonntag fiel in Herdecke Schnee: Dies war nach Einschätzung der Feuerwehr Herdecke auch der Grund, warum vermutlich mehrere Bäume im Stadtgebiet brachen. So waren die Einsatzkräfte ab 8.30 Uhr auf der Ender Talstraße und Am Nierkamp im Einsatz.

Ein Löschzug der Feuerwehr wurde vorsorglich, insbesondere für Nebenstraßen, mit Schneeketten ausgerüstet. Die Wachbereitschaft des Hilfeleistungszuges wurde um 10.30 Uhr beendet, hieß es abschließend.