Die Polizei hielt in Herdecke einen Wittener an, der betrunken durch Hagen fuhr.

Polizei Alkohol am Steuer: In Schlangenlinien auf Weg nach Herdecke

Herdecke/Hagen. Betrunken durch Hagen, erwischt in Herdecke: Ein 34-Jähriger aus Witten lenkte sein Auto in Schlangenlinien über rote Ampeln zur Hagener Straße.

Kurz vor Mitternacht am Freitagabend wurde ein weißer Opel von seinem Fahrer über die Becheltestraße in Fahrtrichtung Herdecke gelenkt. Grundsätzlich wäre dies nichts ungewöhnliches, da die Straße von vielen weißen Fahrzeugen genutzt wird. In diesem Falle aber benötigte der Pkw die gesamte Breite der Fahrbahn, um vorwärts zu kommen. Zeugen berichteten von deutlich sichtbaren Schlangenlinien. Ebenso wurden rotlichtzeigende Ampeln ignoriert.

Polizeibeamten gelang es laut Mitteilung, den weißen Pkw, ein Opel Astra Cabrio, auf der Hagener Straße in Herdecke anzutreffen. Durch den Fahrer wurden alle Anhaltezeichen missachtet. Erst als der Opel verkehrsbedingt anhalten musste, konnte der Streifenwagen vor diesen gesetzt und so eine Weiterfahrt unterbunden werden.

Das Cabrio wurde von einem 34-jährigen Wittener geführt. Schon beim Aussteigen schwankte er erheblich und zeigte deutliche Gleichgewichtsstörungen. Um nicht umzufallen, musste er sich an seinem Fahrzeug abstützen. Seine Zunge hatte er ebenfalls nicht mehr unter Kontrolle, es gelang ihm nicht, verständliche und sinnvolle Sätze zu bilden. Dafür roch er eindeutig nach Alkohol. In einer Polizeiwache wurden ihm Blutproben entnommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter