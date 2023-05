Der BMW des alkoholisierten Fahrers krachte am Kreisverkehr in einen Betonblock und musste abgeschleppt werden.

Polizei Alkohol: Verletzte bei Unfall am zentralen Kreisel in Wetter

Wetter. Schwerer Unfall mit Leichtverletzten an der Kaiserstraße: Ein Litauer, wie sein Beifahrer laut Polizei stark alkoholisiert, leistete Widerstand.

Am Freitag ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Kaiserstraße kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr (Höhe Hausnummer 119) ein Verkehrsunfall. Laut Polizei steuerte ein 40-jähriger Mann aus Witten seinen VW Caddy in Richtung des Kreisels und der Großbaustelle. Ein 35-jähriger Mann aus Litauen fuhr diesem dann mit seinem BMW nahezu ungebremst hinten auf. In dem BMW befand sich noch ein 34-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Litauen.

Der BMW stieß zunächst auf das Heck des VW Caddy, dann gegen einen Ampelmasten und im weiteren Verlauf gegen einen Betonblock. Bei dem Unfall werden die beiden Insassen des BMW leicht verletzt. Der 40-jährige Wittener kam, so der Polizeibericht, ohne nennenswerte Blessuren davon. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, versorgt.

Fixierung nötig

Die beiden litauischen Mitbürger waren den Angaben zufolge stark alkoholisiert und mussten während der Verkehrsunfallaufnahme von der Polizei fixiert werden, da diese die polizeilichen Maßnahmen störten und flüchten wollten. Die Personen leisteten dabei Widerstandshandlungen. Der BMW wurde durch die Polizei sichergestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte ebenfalls an, die Löscheinheit Alt-Wetter war dort wegen einer technischen Hilfeleistung gefragt. Sie sicherte den Brandschutz und klemmte am Unfallfahrzeug die Batterie ab. Ein Abschleppwagen transportierte dann den beschädigten Pkw ab. Für die Dauer aller Maßnahmen war die Kaiserstraße durch die Polizei voll gesperrt. Nach gut 45 Minuten waren alle Maßnahmen beendet, die Feuerwehr konnte zu ihrem Standort einrücken.

