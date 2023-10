Alles in Butter mit Helmut Gote: Radiokoch kommt nach Wetter

Helmut Gote tritt am Samstag, 4. November, mit seiner Live-Koch-Show im Stadtsaal in Wetter auf. Ein Genuss für alle Sinne, aber sicherlich nicht butterfrei.

Wetter. Seine Stimme kennen viele Radiohörer. Seine Rezepte sind beliebt. Nun kommt Helmut Gote mit seiner Live-Koch-Show in den Stadtsaal.

Die unverwechselbare Stimme ist sein Markenzeichen geworden, als er im Radio beim Sender WDR 2 mehr als 15 Jahre lang erklärte, wie man gut und lecker Essen zubereitet. Den kochenden Journalisten Helmut Gotegibt es auch schon seit 20 Jahren jeden Samstag bei WDR 5 in der Sendung „Alles in Butter“ zu hören, in der viele Facetten des kulinarischen Überzeugungstäters auftauchen. Der westfälische Herd-Künstler ist nun auch live am 4. November mit seiner Show „Alles in Butter“ im Stadtsaal in Wetter zu sehen.

Butter ist Geschmacksträger

Wer Gote bereits aus dem Hörfunk kennt, der weiß, dass der Name seiner Kochshow Programm ist. Geschmacksträger seiner Rezepte ist nämlich meist die Butter. Und davon nicht wenig.

Kind des Ruhrgebiets

Der 1957 in Bottrop geborene Gote gilt als der kulinarische Journalist in Nordrhein-Westfalen. Den leidenschaftlichen Radiokoch kennen manche über die Rubrik „Jetzt Gote!“, in der er regelmäßig für den Hörfunk originelle Rezepte servierte – und das auf unterhaltsame Art und Weise. Auf WDR 5 ist er Autor und ständiger Studiogast bei „Alles in Butter”, einer bemerkenswerten Sendung, die sich subjektiv und pointiert um alles dreht, was aus Sicht des Genießers mit Essen und Trinken zu tun hat.

Viele Bücher

Als Buchautor war Helmut Gote bereits mit mehreren Kochratgebern und Restaurantführern erfolgreich. Außerdem hat er als Restaurantkritiker den Küchenprofis auf den Zahn gefühlt. „Regionale Produkte sind in aller Munde – und regionales Kochen ebenfalls. Deswegen muss man aber mit den Rezepten nicht nur zu Hause in NRW bleiben, schließlich kann man ja mit Produkten aus der Region auch international kochen“, erklärt Gote. Er selbst kocht für sein Leben gern, darüber hinaus probiert er seine Gerichte am liebsten auch dort aus, wo sie herkommen.

Regionales Kochen

So interpretiert Helmut Gote in seiner aktuellen Erzähl- und Koch-Liveshow wieder einmal das regionale Kochen augenzwinkernd neu und zeigt unterhaltsam mit vielen Anekdoten, wie man diese Ideen scheinbar mühelos zu Hause am eigenen Herd umsetzen kann. Praktischen Beispiele gehören ebenfalls zu seinem Rezept. Schließlich kann man sich bei dem Wahl-Kölner und bekennenden FC-Fan immer drauf verlassen, dass drin ist und was draufsteht: ein echt regionaler Nordrhein-Westfale.

Kurzweilige Anekdoten

Die Zuschauer können an diesem Abend Helmut Gote in Aktion erleben, also quasi den ganzen Mann zur Stimme, wenn er auf der Bühne mit seiner lockeren Art leidenschaftlich über seine Ansichten zum Kochen und Genießen sowie kurzweilige Anekdoten aus inzwischen mehr als 30 Jahren kulinarischer Karriere berichtet.

Abwechslungsreiche Erzählungen

Wenn der Wein-Sympathisant und Koch ins Schwärmen gerät, läuft den Zuhörern womöglich das Wasser im Mund zusammen. Denn das ist Gotes besondere Fähigkeit: Gut kochen zu können sowie über Kochkunst und Köstlichkeiten abwechslungsreich zu erzählen, dass man gedanklich schon zuhause den Topf auf den Herd stellen möchte.

Wer das einmal live erleben möchte, hat dazu am Samstag, 4. November, im Stadtsaal in Wetter Gelegenheit. Die Show beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro (Abendkasse 28 Euro) gibt es in der Geschäftsstelle der Lichtburg an der Kaiserstraße 94 in Wetter und im Internet (www.proticket.de).

