Als Musifanten haben Kinder Spaß an Musik und Tanz

Wetter. Der Verein „Gundermann und Kinder“ in Wetter lädt die Jüngsten ein. So sollen sie Spaß an Musik und Tanz, Farben und Materialien bekommen.

Im Ladenlokal des Vereins Gundermann und Kinder in der Königstraße 62 startet bald ein neues musikpädagogisches Projekt für die Kleinsten: Die Musifanten.

Kinder im Alter zwischen 18 Monaten und vier Jahren haben hier die Möglichkeit, zusammen mit ihrer Begleitung den spielerischen Umgang mit Klängen, Liedern, Reimen, Bewegung, Tanz sowie verschiedenen (Natur-)Materialien, Farben und Stoffen kennenzulernen. Bei Kindern und Begleitung wird dadurch gleichermaßen Fantasie und Wahrnehmung angeregt. Neben der Musik steht die Erfahrung mit Gleichaltrigen im Mittelpunkt.

Soziale Interaktion

Das gemeinsame Musizieren in kleinen Gruppen ist eine schöne Möglichkeit, Freude an sozialer Interaktion mit anderen Kindern zu erleben und sich dabei als Teil einer Gruppe zu erfahren. So werden Lernbereitschaft und Sozialverhalten behutsam angesprochen und die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes unterstützt. Die Kursinhalte ermutigen auch zur musikalischen Betätigung in der Familie – die Lieder werden ausgeteilt und können so gelernt und zuhause weiter gesungen werden. Der Kurs wird im Laden stattfinden und bei schönem Wetter gegebenenfalls auch mal im nahegelegenen Park.

Es stehen zwei Gruppen mit 45-minütigem Programm zur Auswahl: Die erste Gruppe startet um 14.30 Uhr, die zweite um 15.30 Uhr. An folgenden Tagen finden die Musifanten statt: 20. und 27. April; 4., 11., 18. und 25. Mai; 1., 8., 15. und 22. Juni. Der Ermöglichungsbeitrag für zehn Termine beträgt 100 Euro. Mitglieder des Gundermann und Kinder e.V. erhalten eine Ermäßigung und zahlen 80 Euro.

Die Teilnahme soll jedoch nicht am Geld scheitern, deshalb soll es auch Soli-Plätze geben. Das sind Plätze für Familien, die sich eine Teilnahme aus finanziellen Gründen nicht leisten können. Hierfür sucht der Verein noch Fördermitglieder, um diese finanzieren zu können.

Musikpädagoge ist Initiator

Projektleiter und Initiator der Musifanten ist Christoph Ebel aus Wetter. Christoph Ebel ist Sänger, Musikpädagoge und Prozessbegleiter. Er kreiert begeistert freie Wachstums- und Lernräume, um Menschen von jung bis alt bei ihrer Entfaltung zu begleiten. Er singt, tanzt und lacht gerne und ist, wenn er gerade nicht musiziert, oft im Wald zu finden.

Anmeldung zu den Musifanten sind ab sofort erwünscht und bitte per Mail an das Gundermann Kinder Büro hallo@gundermann-ev.de zu schicken. Weitere Informationen zum Gundermann und Kinder e.V. unter: www.gundermann-ev.de

