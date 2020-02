Alt-Wetter wartet gespannt auf kleinen „daily“-Supermarkt

Wenn am Donnerstag um 8 Uhr der kleine Supermarkt „daily. täglich. frisch“ in der Oberstadt zum ersten Mal seine Türen für Kunden öffnet, werden sich viele Alt-Wetteraner freuen – und staunen. Denn das Lebensmittelgeschäft an der Ecke Königstraße/Harkortstraße präsentiert sich nach umfassender Sanierung und Modernisierung in ebenso freundlich-heller wie ansprechender Optik. Hinter Betreiber Johannes Stüwe und seinen Mitarbeiterinnen Ramona Braun und Heike Korte liegt allerdings eine nervenaufreibende Zeit.

Nicht ohne Komplikationen

Denn die Runderneuerung des Ladenlokals verlief nicht ohne Komplikationen. Immer wieder wurden beispielsweise neue Geräte in so aufwendiger Verpackung angeliefert, dass sie nicht durch die Tür passten und Johannes Stüwe und Ramona Braun erst ein paar starke Helfer hinzuziehen mussten, um mit vereinten Kräften alles an seinen Platz zu bringen. Auch das Dach musste zwischenzeitlich saniert werden; ein Schaden offenbarte sich während der Umbauarbeiten. „Alles war schwierig und passte nicht; aber jetzt ist ein Ende in Sicht und fast alles an seinem Platz“, sagt der Marktleiter erleichtert.

Herdecke Wetter Leberkäs und Pizza-Häppchen zur Eröffnung Geöffnet ist der „daily“-Supermarkt montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr. Zur Eröffnung am Donnerstag, 20. Februar, sowie an den folgenden beiden Tagen wird es warmen Leberkäse im Brötchen geben. Außerdem kommt am donnerstag Gustavo Gusto, der seine Tiefkühlpizzen vor Ort aufbacken und Probierhäppchen an die Kunden verteilen wird. Jens Stüwe und sein Team versprechen für den Eröffnungstag weitere Überraschungen. Wer freitags ein Mittagsgericht bestellen möchte, kann dies persönlich erledigen oder telefonisch unter 02335/8493508 oder per Mail an wetter@deinsupermarkt.com

Er richtet derzeit noch den kleinen DHL-Shop mit Briefmarken- und Paketservice an der Ecke ein, wo bislang die Käsetheke stand. Direkt daneben befindet sich die große Fleisch-, Wurst- und Käsetheke, allerdings „60 Jahre moderner“, wie Ramona Braun schmunzelnd hinzufügt. „Und auch die Küche ist komplett neu“, ergänzt sie.

Offen und großzügig

Schon beim Betreten des Geschäfts fällt auf, was sich beim ersten kleinen Rundgang bestätigt: Alles wirkt heller, moderner, freundlicher, und durch die schräge Anordnung der Warenregale auch offener und großzügiger. „Wir haben jetzt 30 Regalmeter mehr als es vorher waren. Die Regale stehen schräg, um für die Kunden mehrere Gänge zum Hindurchgehen zu öffnen. Auf Wunsch vieler Kunden haben wir auch ein Regal mit Bio-Produkten bestückt“, sagt Johannes Stüwe. Dort finden sich Produkte wie Müslis, Vollkornmehle, Lein- und Chiasamen und vieles mehr.

Im Vorfeld hatte Stüwe bereits seine künftigen Kunden um Sortimentswünsche gebeten: „Daraufhin haben wir auch viele Mails bekommen. Überwiegend kamen Wünsche nach Bio-Produkten sowie nach unverpacktem Obst und Gemüse. Das führte dazu, dass wir nun Obst und Gemüse unverpackt anbieten. Jeder kann die Ware abwiegen und in Papiertüten packen. Plastik gibt es nicht. Auch an der Fleischtheke verzichten wir so gut es geht auf Plastik; bei einem marinierten Steak geht das allerdings nicht.“ Sogar den Sonderwunsch nach milchfreier Schokolade erfüllt Johannes Stüwe mit seinem Sortiment, das insgesamt 1148 Produkte umfasst. „Das ist schon eine große Auswahl für einen kleinen Laden. Und wir werden mal weiter sehen, welche Wünsche die Kunden noch an uns herantragen“, meint er.

Freitags ein warmes Mittagessen

Zum Selbsteinpacken werden auch die Eier sein, die aus Füchtorf kommen. Milchprodukte sowie abgepackte Wurst und abgepackter Käse werden im Kühlregal zu finden sein; direkt daneben stehen die Gefriertruhen auf einer Länge von fünf Metern. Das Fleisch wird Johannes Stüwe weiterhin von der Traditionsmetzgerei Ridderskamp & Hahn aus Gelsenkirchen beziehen: „Die bereitet alles vor und liefert. Hackfleisch machen wir allerdings hier vor Ort. Ebenso wie Salate. Nur frisches Geflügel können wir noch nicht anbieten, weil die Trennwand für die Kühltheke nicht mitgeliefert wurde. Darauf müssen wir jetzt warten. Ab März wird es auf jeden Fall auch wieder wie gewohnt freitags ein warmes Mittagsgericht geben, das man vorher bestellen sollte.“

Übrigens: Auch der frühere Lager- bzw. Personalraum im hinteren Bereich des Geschäfts ist komplett modernisiert. Dort befindet sich nun das Reisebüro mit Wohnmobilvermietung von Johannes Stüwe, das er gemeinsam mit Ramona Braun betreibt.