Altes Foto vom Heimatverein: Luftwaffe-Pilot vor Burg Wetter

Wetter. Familie Wehberg kennen viele Volmarsteiner. Von Alfred (1923 geboren) gibt es ein altes Foto kurz vor dem Zweiten Weltkrieg an der Burg Wetter.

Wer sich wie Heimatforscher Ernst Vohmann mit alten Fotos beschäftigt, dem fallen immer wieder Geschichten in den Schoß. Dafür muss sich der Historiker aber auch mit den Namen und Gegebenheiten der Umgebung auskennen.

So kam es, dass Vohmann vom Heimatverein Wetter bei der Zuordnung von alten Fotos ein Bild besonders auffiel. Es zeigte Hitler-Jungen (HJ), die 1938 mit ihren Flugzeugmodellen vor der Burgruine in der Freiheit stehen. Einer der Jungen trägt den Nachnamen Wehberg, eine bekannte Volmarsteiner Familie. „Das Foto und die zu den Jungen gehörenden Namen erhielt ich von dem Volmarsteiner Urgestein Willibald Döpper“, berichtet Vohmann. „Um eine Namensauskunft zu bekommen, wandte ich mich an Eberhard Wehberg“, erklärt Vohmann weiter. Die Information, die er dann erhielt, überraschte und beeindruckte ihn gleichermaßen.

Bruder Alfred ging zur Luftwaffe

„Ja, es ist mein älterer Bruder Alfred, er war – gegen den Willen unseres Vaters Heinrich – bei der HJ in der Fliegerei aktiv, weil sein Sportlehrer am Hagener Fichte Gymnasium es gerne sah“, erklärte Eberhard Wehberg. „Vater hatte 1932 sein Amt als Ortsvorsteher von Berge – wegen der Nazis – niedergelegt; er blieb Ortsvorsteher, weil er den Arbeitsdienst eingerichtet hatte: Wegebau und Bachgräben-Herstellung und auch, weil er Vorsitzender der Jagdgenossenschaft im Ennepe-Ruhr-Kreis war. Der 1923 geborene Alfred (aus der ersten Ehe meines Vaters mit Martha Feldhaus, Untere Borg) machte 1939 sein Vor-Abitur und ging zur Luftwaffe.“

Familie Wehberg Die Familie Wehberg hat in Volmarstein eine lange Familientradition. Eberhard Wehberg geht mit der Geschichte seiner Familie offen um. So gibt es beispielsweise eine Familienchronik, in der viele Hintergründe und Geschichten erzählt werden. Seit über 300 Jahren ist der Sitz der Familie Wehberg das Gut Berge. Dort erfreuen sich heute Tier- und Sportfreunde, denn der Gutshof ist heute eine Reit- und 18-Loch-Golfanlage auf der Stadtgrenze von Gevelsberg/Wetter.

Dort wurde Alfred Wehberg einer der wenigen ME-Piloten. Sie kamen wegen Spritmangel aber 1944 nicht mehr zum Einsatz, daher wurde seine Einheit an die Ostfront verlegt – als ungeübte Pioniere. Auf dem Wege dorthin kam die Einheit über Hagen. „Alfred fragte, da Weihnachten war, ob er seinen Vater in Berge besuchen könne. Es klappte, gegen 10 Uhr stand er mit einem Freund vor der Haustür“, berichtet Eberhard Wehberg. „Ich spielte gerade mit Papa Mühle und sah die Personen und rief: ,Papa, da sind zwei dunkle Personen’. Papa sprang auf und rief ,Eberhard, das ist dein Bruder Alfred’. Ich kannte ihn nicht, da ich als Jahrgang 1938 ihn nicht bewusst erlebt hatte, wenngleich es ein Foto gab, auf dem er mich auf dem Rücken trug. Wir aßen zu Mittag und mein Vater sagte: ,Ich habe noch drei Rehe zum Abschuss, die könnt ihr haben und mit auf eure Reise gen Osten nehmen’. So geschah es.“

Am 2. Weihnachtstag „brachten wir die beiden Soldaten mit Beute nach Vogelsang zur Straßenbahn, zur Fahrt nach Hagen Hbf. Wir haben dann nichts mehr gehört, erst Mitte Februar 1945 erhielten wir eine Mitteilung, dass Alfred in Ungarn (Nagisallo) gefallen sei, durch einen sofort tödlichen Kopfschuss eines russischen Scharfschützen“, so Eberhard Wehberg. Alfred wurde nur 20 Jahre alt. Sein älterer Bruder Fritz, geboren 1922, war im Stalingradkessel herzkrank geworden und kam über die Klinik Warschau nach Magdeburg/Genthin und wurde bereits im Herbst 1944 nach Berge entlassen, weil der Vater an Lungenkrebs erkrankt war.

In Ungarn erschossen

Fritz Wehberg überlebte und konnte nach dem Tod des Vaters (Ostern 1948) mit der Mutter den Hof Gut Berge führen, da er vor der Einberufung auf der Höheren Laufbahnschule in Lüdinghausen eine gute Ausbildung genossen hatte. „Da Martha Feldhaus 1926 an Krebs verstorben war, heiratete mein Vater 1931 deren jüngere Schwester Maria“, so Eberhard Wehberg weiter. Es kamen noch vier Kinder zur Welt: 1932 Elisabeth, 1936 Margarete, 1938 Eberhard und 1942 Hans-Joachim. Elisabeth heiratete nicht und blieb auf Gut Berge, da die Mutter zunehmend schwerhörig und sehschwach wurde.

Eberhard Wehberg zog zurück nach Berge und wurde 1982 Stadt-Elternrats-Vorsitzender. Er verhinderte im EN-Südkreis die Einführung einer Gesamtschule, zog für 25 Jahre in den Rat der Stadt Gevelsberg ein und gründete die Freie Wähler-Gemeinschaft.