Polizei Am Ahlenberg in Herdecke: Lenkrad und Navi aus BMW geklaut

Herdecke. Aus einem BMW ließen Diebe in Herdecke laut Polizeibericht „Innereien“ mitgehen. Ein Porsche blieb komplett.

An zwei gehobenen Fahrzeugen haben sich Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Oberen Ahlenbergweg in Herdecke zu schaffen gemacht, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Das Interesse der Fahrzeugdiebe galt einem geparkten BMW M550d xDrive und einem Porsche Cayenne - mit unterschiedlichem Ergebnis.

Die Diebe öffneten laut Polizeiangaben die Fahrzeuge, indem sie vermutlich die Keyless-Go-Systeme überwanden. So werden Systeme genannt, bei denen ein Auto ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels entriegelt werden kann. Aus dem BMW entwendeten die Unbekannten die Scheinwerfer, das Multifunktionslenkrad und das Navigationssystem.

Ein wüstes Bild bot sich den Ermittlern: Das Armaturenbrett des BMW und die Mittelkonsole waren zum Teil herausgerissen und lagen im Fahrgastraum und auch außerhalb des Fahrzeuges.

An dem Porsche Cayenne wurden lediglich die Motorhaube und der Kofferraum geöffnet. Entwendet wurden hier nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts.