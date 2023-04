Freizeittipp Am Wochenende geht es zum Streetfood-Festival in Wetter

Am Wochenende gibt es viel in und um Wetter und Herdecke zu erleben. Hier die Tipps der Lokalredaktion.

Das kommende Wochenende zieht die Besucher des Streetfood Festivals, Trödelmarktes oder Familientages häufig nach draußen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen…

Streetfood und Musik in Wetter

Was erwartet die Besucher auf dem „Streetfood, Drinks Music Festival“ auf dem Bahnhofsvorplatz in Wetter? Kulinarische Köstlichkeiten, verschiedenste Cocktailvariationen und Live-Musik. An allen drei Tagen des Wochenendes können die Besucher an rund 13 Ständen sich durch die Karten probieren. Auch für Kinder wird ein Rahmenprogramm geboten. Am verkaufsoffenen Sonntag kann zwischen 13 und 18 Uhr sogar noch geshoppt werden.

„Streetfood, Drinks Music Festival“, Fr. - So. 21. bis 23. April. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Wetter. Eintritt frei.

„Best live Music“ im Shakespeare

Bis weit über die Grenzen Herdeckes hinaus ist die urige Kneipe in der Altstadt vor allem bekannt für Bier, Fish & Chips und viel Live Musik. Im Rahmen der Konzertreihe „Best Live Music“ besuchen regelmäßig Musiker von nah und fern den englischen Pub. Am kommenden Samstag tritt der Bremer Ingo Van Lessen mit seinem Rockprojekt „VAN LESSEN“ auf und wird mit rockigen Rhythmen das Shakespeare und die Besucher zum Kochen bringen.

VAN LESSEN im Shakespeare Pub in Herdecke. Sa. 22. April, Beginn 19.30 Uhr. Der Hut geht rum.

Trödelmarkt im Westfalenpark

An Auswahl wird es hier sicher nicht mangeln! Der Trödelmarkt „Flo(h)Rian“ im Dortmunder Westfalenpark erstreckt sich über den gesamten Park und ist vermutlich einer der größten Trödelmärkte im Ruhrgebiet. Hier kann das Schatzsuchen mit einem schönen Sonntagsspaziergang im blühenden Westfalenpark verbunden werden.

Flo(h)rian im Dortmunder Westfalenpark. So. 23. April. Beginn 11 Uhr. Eintritt 3,50 Euro (es gibt Rabatte für Kleingruppen)

Familientag auf Zeche Zollern

Am Sonntag kommen die jüngsten Bergleute auf ihre Kosten. „Der Weg des Bergmanns“ heißt die Kinderführung durch die Zeche. Danach kann in der Kinderwerkstatt im historischen Verwaltungsgebäude gebastelt werden. Um 15 Uhr startet die Familienführung.

Familiensonntag auf Zeche Zollern. So. 23. April. Beginn der Kinderführung: 12 Uhr, Familienführung: 15 Uhr. Eintritt für Kinder frei.

