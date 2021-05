Amaraaba Wetter: Kinder in Ghana freuen sich über Schulbänke

Die Arbeiten an dem Anbau der Schule in Kochim gehen voran, der Verein Amaraaba-Ghana aus Wetter kann einen neuen Rekord an Spendengeldern für die Beschaffung von Schulbänken verbuchen.

Wetter. Die Spendenaktion des Vereins Amaraaba-Ghana aus Wetter unterstützt eine Schule in dem afrikanischen Dorf Kochim. Geld für Equipment benötigt.

Vor einigen Wochen hatte der Verein Amaraaba-Ghana aus Wetter begonnen, an einer Schule in Kochim weitere Klassenzimmer anzubauen. Vor zwei Jahren hatte der Verein dieses Schulgebäude in dem Dorf in Ghana errichtet. Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach und ihr Mann Latif Ibrahim sind seit Anfang des Jahres in Ghana und organisieren alle Bauarbeiten.

Zu Ostern hatte der Verein wieder eine Spendenaktion zur Beschaffung von Bänken für den Anbau der Schule ins Leben gerufen, wie auch bei der Eröffnung vor zwei Jahren. „Mit der Spendenaktion zu Ostern haben wir einen unglaublichen Rekord gebrochen!“, berichtet Katharina Gerlach. „Stolze 60 Bänke konnten finanziert werden“, ergänzt die Vereinsvorsitzende.

Damit bekommt der Anbau in Kochim 30 Bänke und es kann sogar eine weitere Schule mit 30 Schulbänken ausgestattet werden – die Schule „Vitting Ansuriya“ in dem Stadtteil Vitting in Tamale, in der die Kinder aktuell noch auf dem sandigen Boden lernen müssen. „Wir sind sehr dankbar für diese großzügige Spendenbereitschaft“, ist Katharina Gerlach glücklich.

Das Besondere an der Aktion: Die Bänke tragen auf Wunsch die Namen der Spenderinnen und Spender. Ein besonderer Dank geht an die Dr. Reuter – Dr. Strater Stiftung, die wie bei der letzten Schulbank-Aktion 16 Bänke gespendet hat. Ebenso an das SARA-Institut von Ana Meier mit einer stolzen Spendensumme für zehn Bänke.

Unterstützung willkommen

Während der gesamten Bauarbeiten gab es immer wieder Probleme, weil die Wege und Straßen in Ghana sehr unwegsam seien. Das hat der Verein zum Anlass genommen, die Anschaffung eines vereinseigenen „Motorking“ für die Arbeiten in Ghana zu planen. „Wir werden das Motorking sehr oft benötigen, weil wir regelmäßig größere Projekte in Ghana organisieren, bei denen es unabdingbar wird, damit größere und schwere Materialien zu transportieren“, erklärt Katharina Gerlach und ergänzt: „Damit sind wir unabhängiger und die Arbeiten werden sich nicht mehr verzögern.“

Ein so genanntes Motorking kostet in Ghana etwa 1500 Euro. Dank einer Spendenaktion eines Bekannten des Vereins kann hoffentlich bald ein Motorking beschafft werden. Bei der Spendenaktion werden Burpees durchgeführt und für jeden Burpee wird ein Betrag gespendet – ähnlich einer Spendenlauf-Aktion. Die Aktion startet im Juni.

Gerne nimmt der Verein weitere Spenden für das aktuelle Projekt und die Beschaffung eines Motorking entgegen. Spendenkontodaten: Spendenkonto – Deutschland Amaraaba Ghana e.V. Volksbank Bochum Witten eG IBAN: DE03 4306 0129 0632 3695 00 BIC: GENODEM1BOC. Für Fragen steht Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach gerne per Mail zur Verfügung: amaraaba-ghana@web.de

