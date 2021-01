Ambulante Stillberatung: Früh Mutter-Kind-Bindung stärken

Müttern das Stillen ihrer Babys erleichtern: 2017 wurde die Perinatalklinik am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke mit dem Unicef-Siegel „Babyfreundlich" ausgezeichnet.

Herdecke. Dank der Unterstützung des Vereins Sterntaler, der gerade 30 wurde, bietet das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eine ambulante Stillberatung an.

Am 28. Dezember 2020 wurde der Verein Sterntaler runde 30 Jahre alt. „Eine Geburtstagsfeier ist für den Sommer im Garten Avalon am Gemeinschaftskrankenhaus geplant“, so Gudrun Dannemann. „Bei aller Rückschau ist deutlich geworden, dass es keinen Grund zum Zurücklehnen gibt, sondern unsere Hilfen für die Patienten der Kinderklinik weiterhin gebraucht werden.“

Jedoch sorgt Corona dafür, dass manche Planungen für 2021 noch auf wackeligen Füßen stehen. Gleichwohl hofft Dannemann, dass sowohl die Geburtstagsfeier als auch traditionelle Termine wie Segel- und Elternfreizeit oder Spendenlauf stattfinden können. Schließlich will der Herdecker Verein, der sich für die Kinderklinik am Gemeinschaftskrankenhaus engagiert und 2020 beispielsweise die therapeutische Segelfreizeit wegen der Pandemie absagen musste, weiter Spenden für den Nachwuchs sammeln.

Oberstes Ziel: Familien mit schwer erkrankten Mädchen oder Jungen zu unterstützen. Wobei die Sterntaler-Verantwortlichen das Förderspektrum in den zurückliegenden 30 Jahren auf eine breite Basis stellten und die Tätigkeit längst im Klinikalltag integriert sei. „Auch in Zukunft wollen wir uns mit unserer Vereinsarbeit an den aktuellen Erfordernissen orientieren und nach unseren Möglichkeiten Hilfe anbieten“, so Gudrun Dannemann.

Alfred Längler, ärztlicher Direktor am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke sowie dort für die Kinder- und Jugendmedizin verantwortlich, dankt in einem Grußwort für das Engagement: „Ohne den Sterntaler wären wir nicht das, was wir sind.“

Projekt „Ambulante Stillberatung“ ein Erfolg

Das Sterntaler-Projekt „Ambulante Stillberatung“ am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ist innovativ, einzigartig und bislang ein voller Erfolg. So beschreibt es der hiesige Verein, der seit 30 Jahren vor allem Kinder sowie deren Familien unterstützt und die Arbeit in der Ambulanz finanziert.

Seit März 2018 haben 450 Familien die Möglichkeit zur Stillberatung genutzt. Dieses laut Mitteilung niedrigschwellige Angebot richtet sich an alle Mütter, die Fragen und Probleme bei diesem Thema haben. Besonders angesprochen sind Eltern von früh- oder krankgeborenen Kindern, aber nicht nur die: „Wir beraten alle Familien“, sagt Anika Scheel, Kinderkrankenschwester und Still- und Laktationsberaterin. Und ergänzt: „Auch wenn die Kinder nicht im Gemeinschaftskrankenhaus geboren sind, sind die Familien herzlich eingeladen, zu uns zu kommen.“

Das Ziel der ambulanten Beratung: eine harmonische Stillbeziehung zu ermöglichen, um so eine Voraussetzung für die sichere Bindung zwischen Mutter und Kind bzw. Eltern und Kind zu schaffen. Dafür setzt sich der Verein Sterntaler nach Kräften ein, weil eine geglückte Eltern-Kind-Bindung eine der elementarsten Voraussetzungen für eine langfristig körperlich und seelisch gesunde Entwicklung sei.

Eltern den Druck nehmen

Der Herdecker Verein habe dieses Angebot am Gemeinschaftskrankenhaus erst ermöglicht. „Wir wollen Eltern den Druck nehmen, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus mit ihren Ängsten und Problemen plötzlich allein zu sein“, erklärt Gudrun Dannemann von Sterntaler-Vorstand. „Die Mütter – und auch Väter – bekommen in der Ambulanz die Unterstützung, die sie benötigen. Damit wir für die Eltern die offenbar benötigte und noch nicht von den Krankenkassen bezahlte Beratung auch weiterhin anbieten können, brauchen wir dringend Spenden. Für jeden Betrag, der auf unser Konto dafür eingeht, sind wir sehr dankbar.“

Das Konzept der ambulanten Stillberatung – Eltern unterstützen, Bindung fördern – passe zur inhaltlichen Ausrichtung von Geburtshilfe und Kinderklinik am Gemeinschaftskrankenhaus.

Beide Kliniken tragen seit 2017 das WHO-/Unicef-Zertifikat „Babyfreundlich“, das nach einem aufwendigen Vorbereitungs- und Prüfungsprozess jenen Einrichtungen verliehen wird, die sich dem Schutz der Eltern-Kind-Bindung und der Entwicklungs- und Stillförderung verschrieben haben. Ein fester Kriterienkatalog liegt der Prüfung zugrunde.

Zudem haben die Kliniken, die das Gütesiegel „Babyfreundlich“ tragen dürfen, die Umsetzung eines internationalen Betreuungsstandards (so genannte B.E.St.®-Kriterien) nachgewiesen.

„Wichtig ist es, schon im Krankenhaus Bedingungen zu schaffen, damit der bereits im Mutterleib begonnene Beziehungsaufbau unmittelbar nach der Geburt seine Fortsetzung findet“, sagt Michaela Strümper-Brix, die als Kinderkrankenschwester sowie Still- und Laktationsberaterin das zweiköpfige Team komplettiert.

Wer die Beratung oder den Verein unterstützen möchte, kann Geld an Sterntaler spenden. Neue Kontoverbindung: Sparkasse HagenHerdecke DE04 4500 0001 0009 1032 50