Ambulanticum und Kanu-Club fördern Inklusion im Wassersport

Herdecke. Besonderes Projekt in Herdecke: Kanu-Club und Therapiezentrum wollen bei einer Fortbildung mehr Teilhabe für Menschen mit Handicap ermöglichen.

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen ist ein Thema, das alle angeht. Frei nach dem Motto: „Gemeinsam verschieden sein dürfen“ oder „alle machen mit“. Was gut klingt, ist aber noch keine Selbstverständlichkeit, auch wenn seit 1994 im Grundgesetz verankert ist, dass niemand wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf. Als „Brückenbauer“ im Sinne gelingender Inklusion gelten Dr. Bernd Krahl und Marion Schrimpf vom heimischen Therapiezentrum Ambulanticum. In Kooperation mit dem Herdecker Kanu-Club 1925 und nach gemeinsamer Planung mit dem Vorsitzenden Jürgen Theile fand nun an zwei Tagen eine ganz besondere Fortbildung auf dem Vereinsgelände an der Ruhr statt.

Der vom Ambulanticum eigens eingeladene Referent für Inklusion des Deutschen Kanu-Verbandes und Leiter des Inklusiven Wassersportzentrums Wilhelmshaven, Heinz Ehlers, schulte die Teilnehmenden darin, was beim gemeinsamen Paddeln für Menschen mit und ohne Behinderungen zu beachten ist. Beim adaptiven oder unterstützenden Wassersport liege die Gewichtung auf den Fähigkeiten, die jeder mitbringt. Wichtig für das gemeinsame Erleben auf dem Wasser seien die Abklärung individueller Bedürfnisse, die Anpassung der Ausrüstung und begleitende Wassersportler. Hier stehe maximale Sicherheit im Vordergrund.

Hilfsmittel und Eigenleistung

Was durch ein starkes Partnernetzwerk möglich wird, zeigten die Teilnehmenden, bestehend aus dem Therapeutenteam des Ambulanticum gemeinsam mit aktiven Kanutinnen und Kanuten aus dem Herdecker Club und dem Kanu-Verein Wasserwanderer Hagen. Zunächst lag der Fokus auf der Unterstützung individueller Bedürfnisse durch Hilfsmittel wie zum Beispiel spezielle Einstiegshilfen, stabilisierende Sitzmöglichkeiten im Boot mit verschiedenen Materialien oder Paddel für Menschen mit einseitigen Lähmungen.

Alle erfuhren: Auf dem deutschen Markt gibt es im inklusiven Paddelsport nur wenig Material zu kaufen. Ein „Geht nicht“ gelte jedoch trotzdem nicht – gefragt seien hier nun Ausprobieren, Tüfteln, Testen und etwas in Eigenarbeit herstellen. Daher waren auch zwei flexible Handwerker mit von der Partie, die das mitgebrachte Adaptionsmaterial des Referenten genau unter die Lupe genommen haben, um es selbst nachzubauen. Am zweiten Tag wurde die Seminargruppe durch Patienten des Ambulanticum, die sich aktuell für eine Intensivtherapie in Herdecke aufhalten, ergänzt. Bei schönstem Paddelwetter ging es miteinander auf die Ruhr. Am Ende waren sich alle einig: „Wir bleiben dran und machen weiter!“

Einfach teilhaben: Das Ambulanticum und der Herdecker Kanu-Club setzen sich für Inklusion im Wassersport ein. Foto: Klaus H. Daams

Gemeinsames Ziel ist es nicht nur, für Patienten therapeutisches Paddeln, das etwa den Gleichgewichtssinn trainiert, anzubieten, sondern auch (ähnlich wie in Wilhelmshaven) einen inklusiven Wassersportstützpunkt ins Leben zu rufen, der es allen ermöglicht, teilzuhaben und mitzumachen.

