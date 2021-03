Amprion montiert Seile für neue Stromtrasse per Hubschrauber

Weiter geht es mit den Bauarbeiten für die 380-Kilovolt-Stromtrasse: Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will an diesem Samstag bei gutem Wetter am Stadtrand von Herdecke auf Dortmunder Seite Vorseile mit dem Hubschrauber einfliegen lassen.

Herdecke/Dortmund/Witten. Am Stadtrand von Herdecke sind am Samstag an der 380-Kilovolt-Stromtrasse Hubschrauber-Flüge für Vorseile geplant. Wanderwege am Schnee gesperrt.

Wer die Straße Auf dem Schnee im Städtedreieck Herdecke/Dortmund/Witten kennt, weiß die Aussicht zu schätzen. Anwohner und Spaziergänger können von dort beidseitig den Hang hinunter blicken. Und sehen beispielsweise die bekannte Stromtrasse vom Umspannwerk Kruckel über Ende hoch zum Herrentisch. An der Höchstspannungsfreileitung stehen an diesem Samstag Arbeiten in luftiger Höhe an.

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion kündigt für den 20. März Hubschrauberflüge an. Für die künftige 380-Kilovolt-Leitung lässt das Unternehmen Vorseile per Helikopter einfliegen. Das soll auf Dortmunder Gebiet geschehen, lässt sich aber vom Schnee aus verfolgen.

Die Entscheidung zur Umsetzung dieser Baumaßnahme erfolge tagesaktuell. „Ideale Witterungsverhältnisse und netztechnischen Freischaltungen sind zwingende Voraussetzungen für eine sichere Durchführung“, teilt Amprion mit.

Das Verfahren Vor den Hubschrauberflügen wurden sogenannte Trommel- und Windenplätze an den so genannten Abspannmasten eingerichtet. Die neuen Leiterseile werden mit Hilfe von Vorseilen eingezogen und über Isolatoren an den Masten befestigt. Dabei können Quads, Traktoren und Helikopter zum Einsatz kommen.

Konkret geht es um den rund 1,6 Kilometer langen Abschnitt zwischen Mast 6 bis 13 auf der Dortmunder Seite. Zum Schutz Dritter werden für die Dauer des Hubschraubereinsatzes angrenzende Wanderwege im Trassenraum und somit auch am Schnee gesperrt. Laut Mitteilung habe die von Amprion beauftragte Baufirma „Cteam“ Anwohner am betreffenden Abschnitt frühzeitig per Anschreiben über die Maßnahme informiert. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, stehen die Wanderwege wieder zur Verfügung.

Die Montage beziehungsweise das Einziehen der neuen Leiterseile in luftiger Höhe (dafür liefern die Hubschrauber besagte Vorseile) betrachtet der Übertragungsnetzbetreiber als weiteren großen Fortschritt in der Gesamtmaßnahme. Im Anschluss an die Seilzugarbeiten will Amprion die Baustellenzufahrten zwischen Mast 6 und 13 schrittweise zurückbauen. Dann sei ein weiteres großes Etappenziel für den Ersatzneubau der hier umstrittenen, aber genehmigten 380-Kilovolt-Leitungen abgeschlossen. Amprion plant den Abschluss der Arbeiten auf dieser Seite des Städtedreiecks für Juli 2021.

Vorteil dieses Hubschrauber-Verfahrens sei, dass dadurch der Untergrund (unter anderem Wiesenflächen) verschont werde. Auf Herdecker Stadtgebiet kam diese Methode nicht zum Einsatz. Dort haben Fachleute die meisten Seilzugarbeiten erledigt, wie berichtet konzentrieren sich die Aktivitäten bis zum Sommer auf das Gelände am Herrentisch neben dem RWE-Speicherbecken und noch wenige Tage auf den Hang hinunter vom Schnee zur Erdbrügge, dabei handelt es sich um die Masten 13 bis 15.

Amprion bittet Neugierige, ausreichend Abstand zu den Hubschrauber-Arbeiten zu wahren.