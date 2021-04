Amtsgericht: 39-Jähriger aus Wetter erneut auf Anklagebank

Das Amtsgericht in Wetter: Ein Wiedersehen mit der Justiz stand nun für einen 39-jährigen Wetteraner an. Gebäude

Wetter. Rasantes Rückfalltempo: Ein 39-Jähriger aus Wetter nahm wieder auf der Anklagebank des Amtsgerichts Platz. Diebstahl, Betrug und ähnliches.

Kurz nach einer einschlägigen Verurteilung fiel ein Wetteraner offenbar in alte Muster und nutzte das Vertrauen der Bewohner eines Hagener Seniorenheimes, um sich zu bereichern.

Wegen Diebstahls, Betrugs und weiterer Delikte hätte der 39-Jährige nun vor Gericht erscheinen sollen. Er meldete sich krank. Doch aufgeschoben heißt auch in dem Fall nicht aufgehoben.

Die aktuelle Anklageschrift gegen den Mann, der bereits unter Bewährung steht, umfasst sechs Vorwürfe. Im Mai 2020 soll der Wetteraner zunächst einen Mann nach einem Streit beleidigt und bedroht haben. Zwei Monate später der nächste Vorfall: Hier wird ihm vorgeworfen, eine andere Person bedroht zu haben. Laut Anklage äußerte er bei der Gelegenheit: „Auf der Straße hätte ich Dich umgebracht.“

Darüber hinaus soll er zwei Bewohner des Hagener Seniorenheims bestohlen haben – in einem Fall geht es um 50 Euro und eine EC-Karte, im zweiten Fall um 200 Euro. Zudem wird ihm zur Last gelegt, bei der Heimverwaltung vorgetäuscht zu haben, dass er im Auftrag einer Bewohnerin sogenanntes „Eigengeld“ abholen solle. Ein Mal soll er so 50 Euro ergaunert haben, ein zweiter Versuch scheiterte offenbar.

Jetzt hätte der 39-Jährige im hiesigen Amtsgericht auf der Anklagebank sitzen sollen. Am Vortag rief er allerdings seinen Verteidiger an und erklärte, er habe Corona. Ein Attest könne er vom Arzt erhalten. Also wurde das Verfahren ausgesetzt und wird demnächst neu terminiert. Sollte dann kein Attest vorliegen, drohen unter Umständen die polizeiliche Vorführung oder Haftbefehl.