Angebranntes Essen, hier bei einem Einsatz im April 2022 an der Bornstraße, kann schnell zu einer Gefahr für Menschen werden. Auch jetzt führte das wieder zu einem Einsatz der Feuerwehr in Volmarstein.

Einsatz Angebranntes Essen: Feuerwehr Wetter in Volmarstein aktiv

Volmarstein. Verqualmte Räume, der Rauchmelder schlägt Alarm: In Volmarstein hatte eine Frau in einer Wohnung Glück, so die Freiwillige Feuerwehr Wetter.

Über den Hausnotruf erreichte die Kreisleitstelle nun ein Hilferuf aus dem Stadtteil Volmarstein. In einem Wohnhaus am Kramerweg hatte ein Heimrauchmelder gegen 8 Uhr morgens Alarm geschlagen. Die für diesen Bereich zuständige Löscheinheit Volmarstein sowie der Tages- und Rettungsdienst rückten sofort aus und waren bereits nach wenigen Minuten vor Ort, heißt es in einer Mitteilung.

Bei der Erkundung traf der Angriffstrupp in einer mäßig verqualmten Wohnung in der Küche auf die Bewohnerin. Auf dem Herd stand noch eine Pfanne mit angebranntem Essen, sie hatte für das ordnungsgemäße Auslösen des Rauchmelders gesorgt. Die Einsatzkräfte führten die Bewohnerin sofort aus der Wohnung und übergaben die Frau dem Rettungsdienst zur Untersuchung. Die Pfanne mit dem angebrannten Essen wurde ebenfalls aus der Wohnung verbracht und die Räumlichkeiten quergelüftet.

Unverletzt

Nach ca. 45 Minuten waren alle Arbeiten beendet und die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten wieder einrücken. Auch die Bewohnerin konnte zum Glück unverletzt in ihre Wohnung zurückkehren.

