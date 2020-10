Angeklagt: Ohne Führerschein in Wetter in Radarfalle gerast

Die Radarfalle auf der A1 im Bereich Wetter leistet nicht nur, was Temposünder betrifft, „gute“ Arbeit. Auch liefert sie oft Fahrer ans Messer, die ohne Führerschein unterwegs sind. So auch im Fall eines 39-Jährigen aus dem Osten. Er saß nun in Wetter auf der Anklagebank. Der Vorwurf: Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Entlastungszeugen angegeben

In der Nacht auf den 17. September vergangenen Jahres war der Mann aus Ostdeutschland auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Einen Führerschein besaß er nicht. Als es in Wetter plötzlich blitzte, war ihm sofort bewusst, dass ihm reichlich Ärger bevorstand. Zumal er kurz darauf einen Strafbefehl erhielt: 90 Tagessätze à 25 Euro Geldstrafe und ein Jahr Sperrfrist zur Erteilung einer Fahrerlaubnis Um der Sanktion vielleicht doch noch zu entgehen, legte er Einspruch ein und gab an, dass ein Anderer gefahren sei. Und den benannte er auch als seinen Entlastungszeugen.

Doch noch geständig

Vor dem örtlichen Amtsgericht erschien er nun mit besagtem Zeugen. Doch in der Zwischenzeit besann er sich offenbar eines Besseren. „Ich möchte meine Tat zugeben, dass ich an dem Tag gefahren bin.“ Passend dazu beschränkte er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Frage der Strafhöhe. Und das zahlte sich für den Mann ohne regelmäßiges Einkommen aus: Die Höhe des Tagessatzes wurde auf 15 Euro reduziert. So wurden aus 2250 Euro letztlich 1350 Euro. Bei dem Jahr Sperrfrist blieb es.