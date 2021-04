Angreifer in Wetter mit Messer bewaffnet

Wetter. Ein 17-Jähriger soll mit einem Messer bedroht worden sein. Er rettete sich mit einer Flucht in einen Kiosk.

Beinahe eskaliert wäre ein Streit am Montag in Wetter. Ein 17-jähriger Wetteraner hielt sich gegen 20.30 Uhr vor einer Trinkhalle an der Friedrichstraße auf. Plötzlich hielt neben dem Jugendlichen ein Pkw an, ein Mann stieg aus und kam auf den 17- Jährigen zu. Der Jugendliche erkannte ein Messer in der Hand des Mannes und flüchtete in den Kiosk. Der Mann folgte ihm bis zur Tür, ließ dann aber ab, stieg anschließend wieder in den Pkw und entfernte sich.

Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem Angreifer um einen 21-jährigen Wetteraner. Hintergrund soll ein zurückliegender Streit zwischen den beiden Beteiligten gewesen sein. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug und dem Täter verlief negativ.