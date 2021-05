Anmeldungen zu zwei Ferienaktionen in Wetter starten

Abschlussfest Bauspielplatz 2019: Nach drei Wochen Ferienspaß führen Kinder am Berufsbildungswerk in Volmarstein mit den Betreuern ein Unterhaltungsprogramm für Eltern und Freunde auf. 2020 musste der Ferienspaß ausfallen.

Wetter. Im vergangenen Jahr musste der Ferienspaß ausfallen. Nun gibt es gleich zwei Angebote für die Kinder in Wetter.

Die Stadt Wetter bietet in diesem Jahr mit dem Bauspielplatz und dem Sommerabenteuer zwei Ferienaktionen für Kinder. Die Onlineanmeldung über das Serviceportal auf der städtischen Homepage www.stadt-wetter.de (Im Bereich Service in Wetter/Serviceportal oder über einen Button auf der Startseite) zu beiden Aktionen beginnt am Dienstag, 1. Mai, um 8 Uhr.

Nachdem der traditionelle Bauspielplatz im vergangenen Jahr ausfallen musste, kehrt er in den diesjährigen Sommerferien in verkleinerter Form zurück. Unter dem Motto „Inselwelten“ veranstaltet der Fachdienst Jugend der Stadt Wetter (Ruhr) in Kooperation mit der Evangelischen Stiftung das inklusive Ferienangebot Am Grünewald. Dort können sich die Kinder wieder beim gemeinsamen Werkeln und Bauen kreativ entfalten. Als zusätzliches Angebot kann in diesem Sommer an der Schule am See ein „Sommerabenteuer“ begangen werden. Neben einem Besuch im Kletterwald und einer Wald-Rally erwarten die Kinder hier zahlreiche spielerische, sportliche und kreative Aktivitäten. Diese Ferienangebote sind für Kinder von sieben bis 13 Jahren (Stichtag für 7-jährige: 30. September 2014; Stichtag für 13-jährige: 31. Dezember 2008). Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 15 Euro (inkl. Betreuung, Materialien und Aktionen).

Teilnehmerzahl begrenzt

Eltern sollten beachten, dass pro Woche nur maximal 60 Kinder beim Bauspielplatz bzw. 20 Kinder bei der Schule am See teilnehmen können. Um dennoch möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, darf jedes Kind nur eine Woche am Ferienprogramm teilnehmen (entweder Bauspielplatz oder Sommerabenteuer). Die Ferienangebote der Stadt Wetter (Ruhr) sind in diesem Jahr ausschließlich für Wetteraner Kinder zugänglich. Der Anmeldezeitraum dauert zwei Wochen, Ende der Anmeldefrist ist dann der 15. Juni, 24 Uhr.

Es wird darum gebeten, dass jedes Kind einen Mund-Nasenschutz mit sich führt. Das Kommen und Gehen der Kinder muss selbst organisiert werden. Es gibt keine Verpflegung. Die Eltern werden daher gebeten, ihren Kindern genügend Essen und Getränke mitzugeben. Corona bedingt wird es feste Gruppen geben, die bereits im Vorfeld eingeteilt werden. Die Gruppeneinteilung erfolgt automatisch, dennoch besteht die Möglichkeit, maximal zwei Wunschgruppenmitglieder anzugeben. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, welche Corona-Regeln in den Sommerferien gelten. Je nach Situation kann es sein, dass die Kinder getestet werden müssen, bzw. einen negativen Test vorlegen müssen. Aufgrund dessen kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. Die Eltern werden über aktuelle Änderungen entsprechend informiert.

Kontaktdaten

Kontakt: Markus Gössling, Telefon: 02335 840 364 oder per E-Mail: markus.goessling@stadt-wetter.de Folgende Angaben werden benötigt: Angaben Eltern Name, Vorname, Straße, Haus-Nr., PLZ (58300), Ort (Wetter), E-Mail, Telefon Angaben Kind Name, Vorname, Geburtstag Geschwister (Bemerkungsfeld) Wunschgruppenmitglieder (Bemerkungsfeld) Auswahl Ferienangebot Zeitraum: 1. Ferienwoche 5. bis 9. Juli oder 2. Ferienwoche 12. bis 16. Juli oder 3. Ferienwoche 19. bis 22. Juli. Ferienprogramm: Bauspielplatz, oder Sommerabenteuer - Schule am See.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter