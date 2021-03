Anna Neumann tritt für FDP im Wahlkreis Wetter/Herdecke an

Herdecke/Ennepe-Ruhr. In Herdecke wählte die FDP Anna Neumann als Kandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis mit Wetter und Herdecke. Die Hattingerin ist jung.

Der Kreisverband der FDP Ennepe-Ruhr hat am Freitag in Herdecke seine Kandidatin zur Bundestagswahl im Wahlkreis Ennepe-Ruhr II nominiert. Die Parteimitglieder sprachen dabei der Hattingerin Anna Neumann ihr Vertrauen aus. Die studierte Germanistin und Historikerin wurde einstimmig gewählt und tritt damit für die Liberalen im Wahlkreis mit den Städten Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten an.

Die Freien Demokraten schicken mit der 26-Jährigen die kreisweit jüngste Kandidatin ins Rennen. „Viele reden immer darüber, jungen Menschen Vertrauen zu schenken und ihnen eine Stimme in der Politik zu geben – die FDP setzt es konsequent um“, so Anna Neumann. Besonders am Herzen liege ihr die Erneuerung des Aufstiegsversprechens: „Als erste Hochschulabsolventin in meiner Familie weiß ich persönlich nur zu gut, wie wichtig es ist, dass jedem die Chance geboten wird, etwas aus sich zu machen. Aber meine Erfahrung zeigt leider auch: Bildungserfolg ist immer noch viel zu stark vom Elternhaus abhängig. Gleichzeitig sind auch die hohen Abgabe lasten in unserem Land ein Bremsklotz für sozialen Aufstieg.“ Es könne nicht sein, dass die Steuerlast bei kleinen und mittleren Einkommen am stärksten ansteigt.

Den anstehenden Wahlkampf sieht die junge Kandidatin auch als Chance, die vermeintliche Vormachtstellung der etablierten Parteien bestehend aus CDU und SPD aufzubrechen. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine starke liberale Kraft für unser Land ist. Der Pandemiestaat darf nicht zur Gewohnheit, Grundrechtseingriffe dürfen nicht länger einfach kommentarlos abgenickt werden. Für mich ist klar: Die FDP ist die Partei, die Perspektiven für jeden Einzelnen aufzeigt - ob in oder außerhalb einer Pandemie. Mit diesem Spirit gehe ich in die Bundestagswahl.“ Michael Schwunk, Kreisvorsitzender der FDP: „Als Landesprogrammatikerin unserer Nachwuchsorganisation hat Anna Neumann sich auch inhaltlich bereits in der FDP eingebracht und hier ein Renommee erarbeitet.“