Arbeiten am Wasserkraftwerk Stiftsmühle schreiten gut voran

Herdecke In Herdecker Stiftsmühle gewonnener Strom trägt zur Energieneutralität des Ruhrverbands bei. Gesteckte Ziele ein Jahr vorher erreicht.

Am Laufwasserkraftwerk Stiftsmühle in Herdecke finden, nachdem der Ruhrverband den Kraftwerksbetrieb zum 1. Mai 2022 vom vorherigen Betreiber RWE Power AG übernommen hat, umfangreiche Revisionsarbeiten statt.

Generator ausgebaut

Maschine 2 wurde bereits im Frühjahr 2023 umfassend überholt, seit September 2023 laufen die Arbeiten an Maschine 3. Der Generator wurde ausgebaut, ins Werk transportiert und dort von Grund auf instandgesetzt. Die Wicklungen wurden gereinigt, einzelne Bauteile überarbeitet und verschiedene Messungen zur Zustandsbewertung vorgenommen.

Teile unter Wasser begutachtet

Dabei stellte sich heraus, dass auf der elektrotechnischen Seite auch mechanische Arbeiten erforderlich sind, weil unter anderem der Wellenzapfen der Generatorwelle sowie die Kupplung und das Lagerschild über die Jahre in Mitleidenschaft gezogen wurden und die entstandenen Schäden nun behoben werden müssen. Auf der maschinentechnischen Seite von Maschine 3 fand ebenfalls eine gründliche Begutachtung statt. Hierzu mussten die Zu- und Abläufe von Ober- und Unterwasser mit Dammbalken verschlossen werden, um auch die unterhalb der Wasserlinie liegenden Stahlbauteile begutachten zu können. Untersucht wurden sowohl Welle und Regelherz, die die Verbindung an die Wasseroberfläche darstellen, als auch die vollständig unter Wasser befindlichen Bauteile (Leitapparat und Leitschaufeln).

Vergleichbare Schäden

Insgesamt wurden an den Stahlwasserbauteilen vergleichbare Schäden gefunden wie an der bereits im Frühjahr 2023 überholten Maschine 2. Die Behebung der Schäden ist bereits im Gange, wobei Regelherz und Welle diesmal aus wirtschaftlichen Gründen nicht instandgesetzt, sondern durch neue Bauteile ersetzt werden. Der Ruhrverband rechnet damit, dass die Arbeiten im Lauf des nächsten Jahres abgeschlossen sein werden.

Energieneutralität schneller erreicht

Der Ruhrverband betreibt seit dem 1. Mai 2022 die Laufwasserkraftwerke am Hengsteysee, am Harkortsee (Wetter) und an der Wehranlage Stiftsmühle selbst und konnte dadurch den Fremdbezug des an seinen Betriebsanlagen verbrauchten Stroms weiter reduzieren. Angesichts der spürbaren Effekte des Klimawandels wolle auch der Ruhrverband seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Wir haben das Ziel, bis zum Jahr 2024 genau so viel elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien selbst zu erzeugen, wie wir für die Erfüllung unserer Aufgaben benötigen“, erklärt Norbert Jardin noch 2022. 2021 hatte der Ruhrverband knapp 100 Gigawattstunden Strom für den Betrieb der fast 800 wasserwirtschaftlichen Anlagen verbraucht, davon stammten damals rund 60 Gigawattstunden aus eigenen Blockheizkraftwerken, die Biogas aus der Schlammfaulung verstromen, Wasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen. Die drei Kraftwerke mit einer durchschnittlichen Jahresstromerzeugung von zusammen mehr als 31 Gigawattstunden trugen wesentlich dazu bei, dass die ursprünglich für 2024 angestrebte Energieneutralität des Ruhrverbands schon im Jahr 2023 erreicht wurde.

2017 neue Schleusentore

Gebaut wurden die Laufwasserkraftwerke in den Jahren 1926 bis 1931 beim Bau der beiden Stauseen bzw. der Staustufe vom Ruhrverband. Da die Bauwerke in die Jahre gekommen sind, bedarf es immer mal wieder auch größerer Reparaturarbeiten, wie beispielsweise 2017 als am Kraftwerk Stiftsmühle zwei neue Tore in die Schleuse eingebaut wurden.

