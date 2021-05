Arbeiten daheim: Darauf sollen Menschen im EN-Kreis achten

Ennepe-Ruhr. Wer regelmäßig daheim arbeitet, sollte den Arbeitsplatz richtig einrichten, den Tag strukturieren und weitere Tipps zur Gesundheit beherzigen.

Aktuell leben und arbeiten viele Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis unter sehr besonderen Bedingungen: Um das Risiko von Infektionen mit dem Coronavirus zu senken, wurde die Arbeit im Homeoffice seit Beginn der Pandemie stark ausgeweitet. Zeitgleich sind die Voraussetzungen für gesundes Arbeiten daheim oft nur eingeschränkt gegeben. „Je länger die pandemiebedingten Homeoffice-Maßnahmen andauern, desto wichtiger ist es, auch in dieser Situation gesundheitsgerecht zu arbeiten. Wir geben hierzu wichtige Tipps, die beim Arbeiten zu Hause beachtet werden sollten“, sagt AOK-Serviceregionaleiter Jörg Kock. Viele Menschen im EN-Kreis hätten mit dem Wechsel ins heimische Office zunächst gemeinsam mit ihrer Firma dafür Sorge getragen, dass die technische Erledigung der Arbeit auch zu Hause klappt.

Arbeitsplatz einrichten

Beim Aufstellen der Geräte und Einrichten des heimischen Arbeitsplatzes seit es wichtig, dass der Platz gute Lichtverhältnisse und eine gute Sitzhaltung ermöglicht. „Das bedeutet, dass zum Beispiel frontal vor einem Bildschirm und zur Tastatur gearbeitet werden soll. Außerdem kommt der Sitzhöhe eine große Bedeutung zu. Hier gilt der Grundsatz: Unter- und Oberschenkel sollten beim Sitzen einen 90- bis 100-Grad-Winkel bilden. Für eine gesunde Handhaltung eignet sich eine ergonomisch geformte Maus. Auch sollte der Bildschirm in der Höhe so eingestellt sein, dass der Blick leicht nach unten geneigt ist und somit die Halswirbelsäule weniger belastet wird“, so Kock. Es ist jedoch auch klar, dass viele Arbeitnehmer zu Hause häufig nicht ideale Verhältnisse antreffen und sich insbesondere bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes einschränken müssen. Sollte die angesprochene Arbeitsplatzergonomie nur beschränkt änderbar sein, empfiehlt der Experte dennoch, unbedingt die nachfolgenden Tipps zu berücksichtigen.

Tage strukturieren

Im Homeoffice geschehe es schnell, dass die Zeit zwischen Freizeit und Arbeit verwische. Das bedeute, dass diejenigen, die von zu Hause arbeiten, tendenziell länger arbeiteten als im Büro. Daher sei es wichtig, sich routinierte Stunden für den Tag festzulegen, inklusive der Zeiten, zu denen aufgestanden oder ins Bett gegangen werde. Das diene dazu, dass der Biorhythmus nicht durcheinander komme.

Bewegung und Ernährung

Außerdem seien, so betont Kock, aktive Pausen mit regelmäßigen, kurzen Bewegungseinheiten wichtig. Dabei sollte der sitzende Arbeitsplatz in regelmäßigen Abständen verlassen werden. Ein paar Schritte durch die Wohnung sowie Dehnungsübungen für die Rückenmuskulatur seien empfehlenswert.

Gerade beim Arbeiten im Homeoffice gewinnen auch gesunde Ernährung und gutes Trinkverhalten an Bedeutung. „Auf eine ausreichende tägliche Trinkmenge ist unbedingt zu achten. Es empfiehlt sich, beispielsweise eine Karaffe mit Wasser oder eine Teekanne am Arbeitsplatz bereitzustellen, um im Blick zu behalten, wie viel bereits getrunken wurde. Außerdem sollten ungesunde Lebensmittel außer Sichtweite verbannt werden. Besser ist es, gesundes Obst und Gemüse griffbereit in der Nähe zu haben. Eine häufige Falle ist, dass ständig verfügbares ungesundes Essen auch laufend gegessen wird“, informiert Kock.

Größere Belastungen

Eine Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) aus dem Jahr 2019 zeigt, dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, mehr Belastungen ausgesetzt sind jene im Büro.

Demnach zählen Erschöpfung, Konzentrationsprobleme und Schlafstörungen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen, die mit dem Homeoffice verbunden sind – in der Regel ausgelöst durch ungünstige häusliche Arbeitsbedingungen.

