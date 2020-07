Felssicherung an der L675 zwischen Wetter und Herdecke: Arbeiter der Firma Kühr (Fels- und Forstservice) schneiden an einem sehr steilen und rund 40 Meter hohen Teilstück der Klippen oberhalb vom Harkortsee das Baufeld frei. Mit Motorsägen fällen sie Bäume an jenen Stellen im Fels, wo bald Zäune oder Netze Steinschlag verhindern sollen